В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство общеопасным способом
Инцидент произошёл в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, 27-летний житель Башкирии умышленно поджёг собственный автомобиль и на высокой скорости въехал на территорию автозаправочной станции, где находился его оппонент — мужчина того же возраста. Об этом передаёт Mash.
Очевидцы сообщают, что машина уже была охвачена огнём в момент столкновения с колонкой. Водитель сумел самостоятельно выбраться из горящего авто. Пожар удалось оперативно потушить силами сотрудников АЗС, что позволило избежать взрыва и более тяжёлых последствий.
Предполагаемую жертву нападения с травмами доставили в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавшего уточняется.
На месте происшествия работали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Установлено, что действия нападавшего носили преднамеренный характер.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом». Следствие выясняет мотивы конфликта и все обстоятельства ЧП.
