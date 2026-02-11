В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство общеопасным способом

11 февраля 2026, 19:55

Мужчина поджёг авто и протаранил АЗС в Самаре

Фото: Istock / nojustice

Инцидент произошёл в Красноглинском районе Самары. По предварительным данным, 27-летний житель Башкирии умышленно поджёг собственный автомобиль и на высокой скорости въехал на территорию автозаправочной станции, где находился его оппонент — мужчина того же возраста. Об этом передаёт Mash.