Пассажиров эвакуировали: речной трамвай в центре Москвы вмерз в лед

11 февраля 2026, 20:35

Московский речной трамвай застрял во льдах у Гагаринского моста

Фото: Istock / Molakaliva

В центре Москвы у Гагаринского моста случился необычный инцидент: речной трамвай, курсирующий по 1‑му маршруту регулярного водного транспорта, застрял в толще льда. Об этом сообщает ИА Регнум.