Пассажиров эвакуировали: речной трамвай в центре Москвы вмерз в лед
В центре Москвы у Гагаринского моста случился необычный инцидент: речной трамвай, курсирующий по 1‑му маршруту регулярного водного транспорта, застрял в толще льда. Об этом сообщает ИА Регнум.
На опубликованных кадрах видно, как судно пробивается сквозь снежно-ледяной панцирь, а рядом находятся два катера, обеспечивающие помощь пассажирам.
По словам представителей Департамента транспорта, причал «Сердце Столицы» временно закрыт по техническим причинам, а движение на маршруте приостановлено.
Все находившиеся на борту пассажиры незамедлительно обратились в службу 112. Спасатели эвакуировали их на берег, при этом никто не получил травм. По словам очевидцев, несмотря на задержку, паники на судне не возникло — люди оставались спокойными, наблюдая за действиями катеров.
Инцидент ещё раз напомнил о сложностях речного сообщения зимой, когда ледовые условия могут внезапно мешать судоходству. Представители городских служб заверили, что ситуация полностью контролируется, а рейсы восстановят, как только ледяная обстановка позволит безопасно использовать причалы и маршруты.
Читайте также: