В Липецке вебкам-моделей задержали во время прямой трансляции из автобуса. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жительниц в возрасте 25 и 28 лет, которые незаконно создавали и распространяли порнографический видеоконтент в интернете. Уточняется, что девушки арендовали квартиры и превратили их в студии для проведения стримов.
Согласно информации следствия, 28-летняя задержанная вела прямые трансляции в общественных местах Липецка, включая кафе и салоны общественного транспорта, чтобы привлечь внимание и увеличить свои доходы.
На текущий момент злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.
