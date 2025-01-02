Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте

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С четверга, 2 января, 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась на два рубля. Уточняется, что самым выгодным способом остается оплата по биометрии — она составит 59 рублей.
Стоимость проезда по карте «Тройка», билету «Кошелек» обойдется москвичам в 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля.
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Екатерина Коршунова