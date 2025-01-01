В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО

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В России начала действовать система, распространяющая действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Введение механизма предусмотрено законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.
Отмечается, что теперь водители, оформившие полис ОСАГО в России, смогут включить в него дополнительное соглашение, по которому страховка будет распространяться также на территорию Белоруссии.
Аналогичный механизм будет действовать и в обратную сторону, для белорусских автовладельцев.
По новому закону правом заключения договора наделяется только страховщики, постоянно проживающие в одной из стран Союзного государства, на территории которого был зарегистрирован автомобиль.
Уточняется, что расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию рассчитано не только на жителей приграничных территорий, которые часто пересекают границу государств, но и для жителей остальной части России и Белоруссии.
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Аналогичный механизм будет действовать и в обратную сторону, для белорусских автовладельцев.
По новому закону правом заключения договора наделяется только страховщики, постоянно проживающие в одной из стран Союзного государства, на территории которого был зарегистрирован автомобиль.
Уточняется, что расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию рассчитано не только на жителей приграничных территорий, которые часто пересекают границу государств, но и для жителей остальной части России и Белоруссии.
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Анастасия Чинкова