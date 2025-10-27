Достижения.рф

Трамп: у берегов РФ находится величайшая атомная подлодка в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится величайшая атомная подлодка в мире. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета



Таким образом американский лидер прокомментировал успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник».

«Они (Россия) знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», — сказал Трамп.

Ранее президент США отказался участвовать в использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
Иван Мусатов

