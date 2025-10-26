В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

26 октября 2025, 09:17

Глава МО Британии Хили: Лондон отслеживает и охотится за подлодками России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Об этом сообщает «Би-би-си».





Хили отметил, что текущая ситуация демонстрирует усиление «агрессивных» действий Москвы, которые распространяются и на европейские страны. По словам министра обороны Великобритании, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сопоставима с уровнем времен Холодной войны.



В ответ на это британские ВВС и флот усилили наблюдение в этом регионе. Как сообщил Хили, Лондон направил патрульный самолет P-8 RAF для мониторинга морской активности, включая перемещения российских кораблей.





«Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки"», — добавил министр.