Атомная подлодка против наркокартелей: США пошли на решительный шаг

16 августа 2025, 15:17

CNN: США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями

Фото: iStock/Alexyz3d

США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна свыше четырёх тысяч военнослужащих, включая морских пехотинцев и моряков, а также атомную ударную подводную лодку, разведывательный самолёт, несколько эсминцев и ракетный крейсер для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал CNN.