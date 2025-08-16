Атомная подлодка против наркокартелей: США пошли на решительный шаг
США направляют в воды Латинской Америки и Карибского бассейна свыше четырёх тысяч военнослужащих, включая морских пехотинцев и моряков, а также атомную ударную подводную лодку, разведывательный самолёт, несколько эсминцев и ракетный крейсер для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает возможность применения американских воздушных ударов, дронов и других силовых мер против наркокартелей на территории Мексики в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по борьбе с организованной преступностью.
В рамках миссии Южному командованию ВС США также передаются дополнительные военные ресурсы – атомная ударная подводная лодка, разведывательный самолёт P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер. Данные меры направлены на противодействие угрозам нацбезопасности США, исходящим от наркотеррористических группировок в регионе.
Ранее газета New York Times сообщила, что Дональд Трамп подписал секретную директиву, позволяющую Пентагону проводить операции против наркокартелей за пределами США. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в дела своей страны, подчеркнув, что позиция Мехико неоднократно доводилась до Вашингтона в телефонных переговорах.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку антинаркотической политике США, однако отметил, что сотрудничество возможно только при условии уважения суверенитета государств.
