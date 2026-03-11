В России предлагают подарить каждому новорожденному 100 тысяч рублей

11 марта 2026, 07:36

Депутат Сергей Миронов инициировал законопроект о спецсчетах для детей

Фото: iStock/LSOphoto

В России предложили зачислять 100 тысяч рублей на именные спецсчета каждого новорожденного. Инициатором законопроекта стал руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом сообщает «Лента.ру».





Миронов отметил, что такая мера поможет молодым людям воспользоваться средствами по достижении совершеннолетия. По его словам, деньги будут накапливаться с процентами, что сделает их более значительными к моменту использования.





«Накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и еще не успели собрать деньги, чтобы без кредитной кабалы оплатить учебу, купить автомобиль или со временем вложить средства в строительства дома или покупку квартиры», — пояснил он.