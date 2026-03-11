Россиянам напомнили о штрафах за мусор, брошенный возле квартиры
Доцент Моисеев: Штраф до 15 тысяч рублей грозит за пакет с мусором в подъезде
Россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за пакет с мусором, оставленный возле двери квартиры. Об этом предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что лестничные клетки, подъезды и придомовая территория относятся к общему имуществу. При этом за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений предусмотрена ответственность по статье 6.4 КоАП РФ — обычный штраф составит от 500 до 1000 рублей.
Однако, если оставленный мусор представляет пожароопасность, размер взыскания существенно возрастает. В таких случаях сумма штрафа может начинаться с пяти тысяч достигать 15 тысяч рублей, предупредил Моисеев.
