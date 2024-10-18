Собаки и кошки смогут говорить: в США внедрили искусственный интеллект в ошейник

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Техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
Устройство работает благодаря внедрённому в него искусственному интеллекту, который обучается по мере использования ошейника. В него встроено восемь тысяч базовых фраз.
Ошейник реагирует на действия, настроение и поведение питомца и после анализа полученных данных выдает подходящую фразу.
Люди, тестировавшие ошейник, остались довольны инновацией. Хозяева отметили, что по утрам и вечерам, когда обычно питомец ест, ошейник озвучивает фразу «дай еды». Для них такое изобретение оказалось крайне удобным.
В настройках Shazam Band можно также выбрать голос, с которым будет говорить кот или пёс. Всего есть 27 вариантов озвучки.
Цена за такую инновацию — 47 700 рублей или же 295 долларов. Подписку на ИИ нужно покупать отдельно — она обойдется ещё в 28 300 рублей, то есть 295 долларов в месяц.
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Ошейник реагирует на действия, настроение и поведение питомца и после анализа полученных данных выдает подходящую фразу.
Люди, тестировавшие ошейник, остались довольны инновацией. Хозяева отметили, что по утрам и вечерам, когда обычно питомец ест, ошейник озвучивает фразу «дай еды». Для них такое изобретение оказалось крайне удобным.
В настройках Shazam Band можно также выбрать голос, с которым будет говорить кот или пёс. Всего есть 27 вариантов озвучки.
Цена за такую инновацию — 47 700 рублей или же 295 долларов. Подписку на ИИ нужно покупать отдельно — она обойдется ещё в 28 300 рублей, то есть 295 долларов в месяц.
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Ольга Енгалычева