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Собаки и кошки смогут говорить: в США внедрили искусственный интеллект в ошейник

Ученые из США разработали ошейник, который позволит общаться с питомцами
18 октября 2024, 23:04
Фото: iStock/ MirasWonderland

Фото: iStock/ MirasWonderland

Техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
Устройство работает благодаря внедрённому в него искусственному интеллекту, который обучается по мере использования ошейника. В него встроено восемь тысяч базовых фраз.

Ошейник реагирует на действия, настроение и поведение питомца и после анализа полученных данных выдает подходящую фразу.



Люди, тестировавшие ошейник, остались довольны инновацией. Хозяева отметили, что по утрам и вечерам, когда обычно питомец ест, ошейник озвучивает фразу «дай еды». Для них такое изобретение оказалось крайне удобным.

В настройках Shazam Band можно также выбрать голос, с которым будет говорить кот или пёс. Всего есть 27 вариантов озвучки.

Цена за такую инновацию — 47 700 рублей или же 295 долларов. Подписку на ИИ нужно покупать отдельно — она обойдется ещё в 28 300 рублей, то есть 295 долларов в месяц.

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В Россию временно не будут поставлять цветы из Казахстана
Россельхознадзор с 21 октября ограничит поставки цветов из Казахстана
18 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

С 21 октября в Россию прекратятся поставки бутонов и срезанных цветов из Казахстана.
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, цветы ввозят в Россию вместе с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, которые выдаются по большей части на продукцию из недружественных стран — Нидерландов, Польши, Бельгии.
Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.

Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.

Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.

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В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Бирюков: в Москве бесплатно заменили 225 тысяч электросчетчиков с начала года
18 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/SPmemory

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту». По словам заммэра, также запланирована установка еще порядка 85 тыс новых электросчетчиков.

Уточняется, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в дальнейшем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Россиянам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме, заключил Бирюков. Работы будут проводиться в соответствии с ​графиком.

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#электричество
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Ученица физика-квадробера раскрыла подробности его уроков
Ученица физика-квадробера заявила о странных выходках учителя на уроках
18 октября 2024, 19:33

Фото: iStock/Светлана Зайцева

Одна из учениц школы в Красноярске, где преподавал физик-квадробер, заявила о том, что во время уроков учитель делал странные вещи.
«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru школьница.

Она отметила, что школьный материал физик толком не объяснял, и учиться у него было сложно.

Ранее стало известно о школьном учителе физики из Красноярска, который пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером.

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#школьница
#школа
#образование
#общество
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Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России
Брошенной в аэропорту Антальи новорожденной девочке оформили гражданство России
18 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденной девочке, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, оформлено российское гражданство. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Турции. В генконсульстве России в Анталье малышке оформили гражданство, а также в свидетельство о рождении проставили необходимую отметку.

Уточняется, что дипломаты направили ноту правительству Турции о намерении вернуть новорожденную в Россию.

Напомним, в аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе младенца. Девочку экстренно госпитализировали, правоохранителям удалось оперативно задержать ее мать россиянку Екатерину Бурназкину. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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#девочка
#турция
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В Москве отмечен рост спроса на элитную жилую недвижимость
18 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/YKvision

Исследование DolgovPro показало, что в Москве в сентябре вырос спрос на недвижимость комфорт-класса, а также проекты бизнес- и премиум-сегмента по отношению к предыдущему месяцу.
То же касается и элитной недвижимости столицы.

«На фоне ухудшений условий ипотечного кредитования многие покупатели летом предпочли занять выжидательную позицию. Сейчас на первичном рынке Москвы наблюдается постепенное восстановление спроса. В сентябре была адаптация рынка к новым условиям и восстановление спроса на жильё. Московские девелоперы стимулируют спрос, предлагая выгодные и гибкие условия продаж, рассрочки и хорошие скидочные предложения, внедряя различные инструменты для покупки недвижимости», — пояснил в беседе с Газета.ру генеральный директор DolgovPro Дмитрий Долгов.

Он спрогнозировал рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость к концу года.

Ранее рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья
Диетолог Круглова: сахарозаменители могут привести к боли в животе и вздутию
18 октября 2024, 18:56

Фото: IStock/humonia

Для кого-то конфеты — это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и так далее.
Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом и заменяя на «правильные сладости» — с сахарозаменителями.

Член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Радио 1» заявила, что конфеты — это еда, которая может присутствовать в рационе для разнообразия, но никаких полезных веществ из нее мы не получаем.

«Есть такое понятие «дополнительный сахар», и его составляющая не должна превышать у взрослого человека 30-50 грамм в сутки. Если мы говорим про здорового человека без лишнего веса, то нет необходимости переходить на сахарозаменители. Если же все-таки есть риск того, что сахара в рационе слишком много, то можно частично использовать сахарозаменители. В целом они безопасны», — сказала эксперт.

Она добавила, что у некоторых людей все-таки есть индивидуальная непереносимость и чувствительность к сахарозаменителям.

«Есть сахарозаменители на основе спиртов, и при избыточном употреблении некоторые люди могут увидеть изменения в пищеварительной системе, например, боли в животе, вздутие, дискомфорт, нарушение стула», — поделилась диетолог.

По ее рекомендациям, нужно употреблять сладости те, которые нравятся по вкусу, иначе организм не получит нужного удовольствия и будет просит еще.

«Можно обратить внимание на сладости с яблочным пектином или другими фруктовыми соками: пастила, зефир, мармелад. Они содержат растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микробиоту кишечника. Сухофрукты тоже содержат питательные вещества», — сообщила специалист.

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Врач назвала опасные последствия сахарозаменителей
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Юннатов из Серпухова приняли в ряды «Движения первых»
18 октября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Церемонию вступление в ряды «Движения первых» провели для учеников младших классов Туровской школы, которые создали первичную ячейку юннатов на территории округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие представители лесничества «Русский лес» и старшеклассники Туровской школы из школьного лесничества «Родничок».
«Школьное лесничество «Родничок» при Туровской школе под руководством учителя биологии и химии Ирины Васильевой отличается активностью и неподдельным интересом к природе. Сегодня в нашем полку прибыло. (…) Мы намереваемся тесно сотрудничать с юннатами», — сказал гость церемонии старший участковый лесничий Андрей Борзых.
Отмечается, что Андрей Борзых. Ранее сам закончил Туровскую школу.

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#школьники
#лесник
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Специалист Николаева раскрыла причины атак ворон на машины в Люберцах
Специалист Николаева: Вороны могут атаковать из мести
18 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/Balaji Srinivasan

Директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц.
«Скорее всего кто-то уничтожил гнезда ворон рядом. Может быть, кто-то стрелял по воронам. Они очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения просто так. Вороны — отличные провокаторы, если кто-то их обидел, они найдут способ отомстить, договорившись со стаей. Поэтому их поведение не связано с сезонной депрессией. Такого у птиц не бывает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Николаева.

Ранее сообщалось, что в Московской области близится к завершению миграция коростелей.

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#подмосковье
#птицы
#природа
#животные
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Адвокат Бенхин объяснил право SHAMAN на патент знака «Я русский»
18 октября 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Адвокат Александр Бенхин заявил, что российский исполнитель SHAMAN имеет право на патент фразы «Я русский», поскольку здесь идёт отсылка к тексту песни его авторства.
«Это можно зарегистрировать. Я думаю, что за ним стоит команда, которая занимается маркетингом и монетизирует его достижения. Имеет полное право. Тем более здесь идёт отсылка к тексту песни, авторские права которой явно ему принадлежат. У него куча так называемого мерча. Здесь можно регистрировать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бенхин.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что не всем рестораторам, которые укрывались от полноценной уплаты налогов путём дробления бизнеса, удастся избежать наказания за такое даже после объявления налоговой амнистии для компаний, занимавшихся незаконным дроблением бизнеса. По его словам, как сказал президент России Владимир Путин, амнистия коснётся лишь тех, кто понял свои ошибки и встал на путь исправления.

«Рестораторы стали пионерами в вопросах дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов. Ещё во времена рассвета ночных клубов алкоголь в этих заведениях лился рекой, а выручка оседала в карманах их владельцев, минуя контрольно-кассовую технику. Похоже, что владельцы ресторанов не услышали посыл президента, а посему сразу после новогодних праздников их ждут непростые времена», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее Александр Хаминский заявлял, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.

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