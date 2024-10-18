В России началось создание ИИ-помощника для трехмерной печати изделий

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Специалисты Центра компетенций НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Дальневосточного федерального университета начали разработку интеллектуального помощника для 3D-печати изделий.
Новая технология будет полезна тем, что благодаря ей снизятся требования к квалификации операторов оборудования, сократятся материальные и временные затраты, восстановятся исправности деталей и т. д.
А и. о. директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов заявил о бурном росте и развитии биотехнологий в России.
Ранее сообщалось, что учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.
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«Инженер-технолог будет вводить в программу информацию об оборудовании, материалах, необходимых для производства детали, а также её технических характеристиках, установленных техническим заданием. Интеллектуальный ассистент сформирует рекомендации об оптимальном способе настройки параметров оборудования», — приводят «Известия» пояснение старшего преподавателя базовой кафедры фотоники и цифровых лазерных технологий Политехнического института ДВФУ Александра Никитина.
А и. о. директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов заявил о бурном росте и развитии биотехнологий в России.
«Биотехнологии сегодня практически везде. Внедрение новых разработок в области индустрии питания играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья людей, так как обеспечивает продовольственную безопасность, позволяет большему числу людей придерживаться принципов правильного питания, снижает риски развития заболеваний и нагрузку на сферу медицины», — добавил в беседе с RT Куликов.
Ранее сообщалось, что учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.
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Мелисса Тимофеева