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Учение нашли способ определить алкоголизм посредством двух вопросов

06 октября 2024, 06:24
Фото: iStock/bhofack2

Фото: iStock/bhofack2

Ученые из Университета Лестера нашли способ определить степень алкогольной зависимости человека, попросив испытуемого ответить на два вопроса, сообщает UfacityNews.
Первый вопрос: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за раз?» Второй: «Употребляете ли вы алкоголь утром, чтобы успокоить нервы?». Согласно результатам исследования, точность этого теста составляет 87 процентов.

Тестирование необходим, потому что проблематично выявить алкоголизм на ранних стадиях, то есть когда человек еще не социально активен или зависимость еще не отразилась на его внешности.



Чтобы подтвердить наличие заболевания, на первый вопрос нужно ответить «часто» или «регулярно», что указывает на проблемные отношения с алкоголем. Также необходимо ответить «да» на второй вопрос.

Хирург Марк Гадзиян ранее связывал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. Среди них – рак груди, ротовой полости, глотки, пищевода, печени, гортани, прямой и толстой кишки.

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#алкоголь
#алкоголизм
#ученые
Назван суперпродукт для здоровья сердца и сосудов
Биолог Созыкин рекомендовал миндаль для здоровья сердечно-сосудистой системы
04 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/baibaz

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.
«Причина популярности миндаля — суперполезность семян, их традиционно называют орехами для сердечной мышцы человека. Миндаль — источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и других, калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора», — пояснил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

По его словам, этот продукт способен даже снизить риски смертности при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров провели исследование и выяснили, что природное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре и косточках, помогает бороться с последствиями хронического стресса.

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#питание
#продукты
#здоровье
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Вирусолог Лукашев не исключил новую катастрофическую пандемию
04 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что новая катастрофическая пандемия из-за африканских инфекций вполне возможна, однако спрогнозировать её практически невозможно.
«Вероятность совершенно реальная. Не исключено, что пандемия будет и значительно более тяжёлая, чем пандемия COVID-19. Другое дело, что предсказать её совершенно невозможно. То есть мы уверены, что она будет, но она может случиться и через 50, и через 100 лет, а может и через месяц», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Лукашев.

Он объяснил такое состояние вещей тем, что вирусы достаточно изменчивы.

На локальном уровне человека также поджидают опасные вирусы и инфекции. Так, например заразиться тяжёлыми заболеваниями можно и в спортзале. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

«Такие заболевания, как чесотка и педикулез, передаются контактным путём. Другими самыми распространенными инфекциями кожи в зоне тренажеров являются грибковые (стригущий лишай или микроспория, микозы), вирусные и бактериальные инфекции», — перечислила в беседе с Газета.ру врач.

Она рекомендовала быть осторожными с подголовниками и зоной скамьи, где происходит контакт волос, а также с ручками тренажеров, перекладинами грифов и гантелями, поскольку там обитает большое количество микроорганизмов.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.

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#вирусолог
#вирусы
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В Подмосковье с начала года заготовили около 60 тонн донорской крови
04 октября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пости 60 тонн крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года, донорами стали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт, в этом году заготовили уже почти 60 тонн крови и её компонентов, а донорами стали более 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч — впервые. При этом большинство доноров сдаёт кровь и ее компоненты безвозмездно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что донорская кровь необходима для спасения людей, пострадавших в дорожных авариях, онкологическим пациентам, недоношенным детям, а также людям с ожогами и различными травмами.

Вся информация о донорстве крови в Московской области размещена на интернет-портале «Доноры Подмосковья».

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#донор
#донорская кровь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Британские врачи не заметили в сердце пациента опухоль величиной с теннисный мяч
04 октября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Великобритании врачи не заметили в сердце и лёгких пациента опухоль размером 20 сантиметров. Диагностика был осложнена ограничениями на личные приёмы у медиков в период пандемии.
Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу из-за действовавших ограничений в связи с пандемией COVID-19, передаёт издание The Sun. Он шесть раз обращался за помощью в медицинский центр Рай в Восточном Суссексе с жалобами на боли в спине, тревожность и постоянную усталость. Из-за карантина врачи не могли принять его в больнице и консультировали удалённо. Все симптомы у 34-летнего пациента медики списывали на стресс и усталость.

Попасть на очный приём к специалисту Оливер сумел только через четыре месяца. Терапевт не посчитала его недомогание серьёзным и посоветовала витамины и дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через три дня мужчина умер.

Экспертиза показала, что у Филпотта развилась агрессивная форма рака. Опухоль в сердце и лёгких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров небольшого мяча, её диаметр превышал 20 сантиметров. Охваченный чувством вины и горя после смерти сына, отец Оливера Энтони покончил с собой.

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В Орехово-Зуеве спасли мужчину с застрявшей в шее шестисантиметровой щепкой
04 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, пострадавшего от отлетевшего в шею и застрявшего между позвонками куска фанеры, спасали врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
49-летний мужчина поступил в больницу с торчащим из шеи осколком фанеры и сильным кровотечением. Травму он получил во время ремонтных работ. Выяснилось, что щепка застряла между первым и вторым позвонками и повредила стенки позвоночной артерии.

«Был большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта, поэтому пациента экстренно прооперировали. В ходе операции извлекли инородное тело, ушили артерию и восстановили кровоток», — рассказал нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
В настоящее время прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Онищенко не исключил завоз инфекции Марбург в РФ

Россиянам раскрыли, какие напитки вызывают самое тяжёлое похмелье
#орехово-зуево
#врачи
#медицина
#минздрав мо
#операция
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Плюс 20 лет: нарколог Холдин рассказал, как продлить себе жизнь
04 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/megaflopp

Алкоголь оказывает негативное влияние на все органы и системы человеческого организма и значительно сокращает продолжительность жизни, отказ от спиртных напитков может помочь сохранить долголетие. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Спиртные напитки более значительно сокращают жизнь. У людей, которые регулярно употребляют алкоголь, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что популярное мнение о том, что в небольших дозах алкоголь безвреден и даже может быть полезен, полностью опровергнуто последними исследованиями.

«Сейчас мы с уверенностью говорим, что безопасной дозы спиртных напитков не существует», — подчеркнул Холдин.
Эксперт подчеркнул, что залогом долгой жизни является полный отказ от алкоголя и курения. Рекомендуется также регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, правильно питаться, умеренно заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессов.

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#алкоголь
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Онищенко не исключил завоз инфекции Марбург в РФ
04 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/RyanKing999

Российские специалисты должны готовиться к возможному завозу лихорадки Марбург в страну. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, его слова передает ТАСС.
«Завоз (инфекции в страну – ред.) — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — рассказал Онищенко.

По его словам, чтобы не допустить распространения инфекции в России важно проводить тренинги для врачей, чтобы они могли быстро определить заболевание.

Напомним, Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде. Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.

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#мониторинг
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Россиянам раскрыли, какие напитки вызывают самое тяжёлое похмелье
Биолог Лялина предупредила о тяжёлом похмелье после виски и красного вина
03 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Shaiith

И о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что наиболее тяжёлое похмелье вызывают виски, тёмное пиво и красное вино.
Также к таким напиткам относятся бурбон, ром и коньяк.

«Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — пояснила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире.

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#алкоголь
#напитки
#пиво
#здоровье
#вред
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Вирусолог Малинникова объяснила смертельную опасность вируса Марбург
03 октября 2024, 20:30

Фото: iStock/anyaivanova

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.
«Лихорадка Марбург считается особо опасной инфекцией, она очень заразна и вызывает высокий процент летальности – от 25 до 80%. Опасна она ещё и тем, что инфекция развивается достаточно быстро. Если в организм попал вирус, то появляется высокая температура 39°C, которая может держаться две недели и более. Помимо повышения температуры, проявляются различные симптомы, которые поражают практически все органы. В частности, поражается ЖКТ, развивается рвота, диарея», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

По её словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.

Ранее старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что для лихорадки Марбург характерен такой симптом, как кровоточивость кожи и слизистой.

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