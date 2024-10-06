Учение нашли способ определить алкоголизм посредством двух вопросов

Фото: iStock/bhofack2
Ученые из Университета Лестера нашли способ определить степень алкогольной зависимости человека, попросив испытуемого ответить на два вопроса, сообщает UfacityNews.
Первый вопрос: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за раз?» Второй: «Употребляете ли вы алкоголь утром, чтобы успокоить нервы?». Согласно результатам исследования, точность этого теста составляет 87 процентов.
Тестирование необходим, потому что проблематично выявить алкоголизм на ранних стадиях, то есть когда человек еще не социально активен или зависимость еще не отразилась на его внешности.
Чтобы подтвердить наличие заболевания, на первый вопрос нужно ответить «часто» или «регулярно», что указывает на проблемные отношения с алкоголем. Также необходимо ответить «да» на второй вопрос.
Хирург Марк Гадзиян ранее связывал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. Среди них – рак груди, ротовой полости, глотки, пищевода, печени, гортани, прямой и толстой кишки.
Читайте также:
Хирург Умнов раскрыл, как быстро развивается водочный алкоголизм
Путь к катастрофе: нарколог Холдин раскрыл суть влияния алкоголя на сердечников
Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании
Тестирование необходим, потому что проблематично выявить алкоголизм на ранних стадиях, то есть когда человек еще не социально активен или зависимость еще не отразилась на его внешности.
Чтобы подтвердить наличие заболевания, на первый вопрос нужно ответить «часто» или «регулярно», что указывает на проблемные отношения с алкоголем. Также необходимо ответить «да» на второй вопрос.
Хирург Марк Гадзиян ранее связывал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. Среди них – рак груди, ротовой полости, глотки, пищевода, печени, гортани, прямой и толстой кишки.
Читайте также:
Хирург Умнов раскрыл, как быстро развивается водочный алкоголизм
Путь к катастрофе: нарколог Холдин раскрыл суть влияния алкоголя на сердечников
Нарколог Холдин раскрыл риски употребления алкоголя при грудном вскармливании
Александр Климов