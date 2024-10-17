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Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни

17 октября 2024, 19:14
Фото: iStock/Suriphon Singha

Фото: iStock/Suriphon Singha

Учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.
Отмечается, что новая разработка станет основой систем поддержки принятия решений акушера и пациенток для прогнозирования беременности без посещения больницы.

«Сейчас мы работаем над созданием приложения на основе нашей модели. С его помощью даже вне больницы женщина сможет внести данные и получить прогноз или раннюю диагностику патологий беременности. Преимущество нашей системы в том, что получить прогноз можно до беременности, что позволит пациентке спланировать её протекание», – добавила в беседе с Газета.ру аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарина Рипка.



Тем временем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроют станцию переливания крови. Это будет сделано по поручению губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что главная петербургская станция переливания крови располагалась в Александро-Невской лавре, а позже она переехала на сегодняшнюю свою базу в здание бывшей больницы Коняшина.

«Наша станция занимает целый квартал из нескольких зданий. В середине нулевых это была роскошная территория, где разместились все необходимые для станции мощности. Но сегодня она уже не отвечает требованиям времени. Создать комфортные условия для тысяч доноров, которые ежегодно приходят на станцию, здесь проблематично», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» специалист по пропаганде донорства ГСПК почётный донор РФ Станислав Давыдов.

Ранее сообщалось, что строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино Московской области, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы.

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Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии
Врач Морозов: депрессию могут вызвать тяжёлые заболевания
17 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/AnnaStills

Врач-психиатр Денис Морозов заявил, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
Факторами риска для развития болезни также являются стресс, наследственность, индивидуальные свойства личности, сокращение солнечного дня, считает специалист.

«Болезни могут спровоцировать развитие депрессии из-за стресса. Но с позиций современной медицины роль соматических заболеваний не ограничивается стрессом. При многих болезнях, например, заболеваниях сердца, сахарном диабете, раке и др., обнаруживается ряд пусковых механизмов развития этих болезней и депрессии. Неврологические заболевания также являются серьёзным фактором риска депрессии», — пояснил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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#стресс
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#депрессия
#здоровье
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Диетолог Круглова опровергла высокую калорийность хлеба
17 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.
Она добавила, что высокая калорийность хлеба и в этой связи его вред – это неправда.

«Бывают индивидуальные реакции или заболевания, индивидуальные аллергические реакции, например, на пшеницу или другие компоненты. При некоторых заболеваниях, например, при целиакии, человек не переносит белки злаковых и глютен. Для людей здоровых хлеб может быть в рационе. История про то, что хлеб очень калорийный продукт — неправда. Если используется в умеренных количествах, он не создаёт условия для переедания и для избытка калорий», — отметила в беседе с Газета.ру Круглова.

А вот действительно калорийным продуктом, а точнее напитком, является алкоголь. При его употреблении все попытки человека похудеть будут сведены на нет. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. Эти калории откладываются. Поэтому алкоголь можно применять, если это происходит эпизодически, но без пристрастия! Это дополнительные калории, которые хорошо бы тоже учесть, если человек всё подсчитывает и растрачивает энергию так, чтобы терять вес», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что спиртные напитки не просто калорийны, но и провоцируют аппетит, что ещё больше мешает процессу похудения.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.

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#алкоголь
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#здоровье
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Мясников резко раскритиковал сообщения о влиянии атмосферного давления на людей
17 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Chinnapong

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей.
«Всё это бред. Это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Тем временем в Кузбассе продолжают открываться фельдшерско-акушерские пункты в разных районах региона, где местные жители смогут проверить давление, пройти диспансеризацию, получить необходимую медицинскую помощь. Так, два таких пункта открылись в Чебулинском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.

«Более 500 жителей округа могут получить экстренную и плановую медпомощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию, сделать ЭКГ и измерить уровень сахара в крови», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.

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#врач
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#погода
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#медицина
#здравоохранение
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Врач Кондрахин объяснил, стоит ли опасаться высокого давления в Москве
Врач Кондрахин: Повышенное давление не повлияет на здоровье москвичей
17 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/globalmoments

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
«Дополнительные 13 мм не окажут на нас какого-либо воздействия, серьёзных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично. Если бы в пятницу было резкое изменение – к примеру, с 760 до 740 мм рт. ст. или наоборот, человек почувствовал бы себя плохо», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Кондрахин.

А врач, эндокринолог Ольга Рождественская напомнила о том, что фруктоза может быть опаснее для организма, чем сахар.

«Уровень сахара в крови от фруктозы, хоть и поднимается не сразу, но держится дольше, чем после употребления сахара. А это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — отметила в беседе с «Известиями» Рождественская.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.

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#болезни
#заболевания
#погода
#давление
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Строители отчитались о ходе возведения Балашихинской областной больницы
17 октября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, а также устройство фундаментной плиты на блоках 2,3 и 4. В строительстве заняты 200 рабочих, используется 36 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Общая площадь комплекса зданий Балашихинской областной больницы составит 53 тысячи. квадратных метров. Здесь будет 1123 коечных места. Планом предусмпотрена возможность принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, а также 60 плановых пациентов в день.

Помощь пациентам будет оказываться по 26 профилям, включая кардиологию, челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию и пр.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны в четвёртом квартале 2027 года.

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#министерство строительного комплекса мо
#балашиха
#больница
#строительство
#здравоохранение
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В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии
17 октября 2024, 16:59

Фото: iStock/ShutterOK

Экстренную операцию по удалению тромба из сердечной артерии провели врачи Люберецкой больницы 39-летнему пациенту с острым инфарктом, в ходе хирургического вмешательства мужчина оставался в сознании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с резкой болью в груди, одышкой и пониженным давлением. Диагностика показала, что у пациента острый инфаркт, а также выявила множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. Пациента необходимо было срочно прооперировать.

«Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью стента. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Всё это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше», — рассказал завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Люберецкой больницы Михаил Кричман.
Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.

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#минздрав мо
#операция
#инфаркт
#люберцы
#сердце
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Профессор Мойсеяк озвучила альтернативы кофе
Профессор Мойсеяк: Чаи на основе лемонграсса и гуараны способны поднять тонус
17 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
«Чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, мяты в составе с другими травами, лимонника, гуараны, а также чай мате используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее. Также для восполнения дефицита энергии лучше съесть немного сладкого. Тонизирующие продукты важны для организма во второй половине дня», — пояснила в беседе с RT Мойсеяк.

А врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова отметила, что чай и кофе могут благотворно влиять на состояние сосудов.

«Берберин и катехины, содержащиеся в зелёном чае, оказывают гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП. Хлорогеновые кислоты в кофе играют важную роль в снижении липогенеза и регулировании транспортировки жирных кислот, а кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Умеренное потребление кофе может снизить риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета» — прокомментировала в беседе с «Известиями» Бинатова.

Также полезными доля сосудов продуктами врач назвала красный дрожжевой рис, экстракт чеснока, корицу и куркумин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.

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#диетолог
#кофе
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#напитки
#питание
#здоровье
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Подмосковные хирурги собрали по частям руки и ноги попавшего в ДТП мотоциклиста
17 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Сложнейшую операцию по восстановлению костей рук и ног провели 40-летнему мотоциклисту, пострадавшему в дорожной аварии, врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику в состоянии травматического шока после ДТП. У него диагностировали оскольчатые переломы рук и ног, ушибы живота и грудной клетки, а также серьёзную травму правого плеча. Сначала состояние пациента стабилизировали в реанимации, а затем прооперировали.

«В течение трёхчасовой операции мы восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра и обеих голеней и рук. Фрагменты закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациента перевели в отделение медицинской реабилитации, там он под наблюдением специалистов восстанавливает подвижность повреждённых конечностей. Через полтора года мужчине нужно будет провести повторную операцию, чтобы удались металлические конструкции.

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#минздрав мо
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#хирург
#операция
#пушкино
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Строительство фельдшерского здравпункта в посёлке Пустоши завершат в 2025 году
17 октября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Модульный фельдшерский здравпункт строят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, сейчас на объекте ведётся устройство фундамента. Завершить строительство и сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте уже проведены геодезические работы, завезены материалы для благоустройства и смонтировано ограждение вокруг стройки. Сейчас рабочие выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение», — отмечается в сообщении.
Площадь фельдшерского здравпункта составит 200 квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты фельдшера, процедурный, смотровой, двухместная палата, кабинет вакцинации и помещение для персонала. За одну смену в здравпункте смогут принять до 36 пациентов.

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#строительство
#здравоохранение
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