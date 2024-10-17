Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни

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Учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.
Отмечается, что новая разработка станет основой систем поддержки принятия решений акушера и пациенток для прогнозирования беременности без посещения больницы.
Тем временем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроют станцию переливания крови. Это будет сделано по поручению губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что главная петербургская станция переливания крови располагалась в Александро-Невской лавре, а позже она переехала на сегодняшнюю свою базу в здание бывшей больницы Коняшина.
Ранее сообщалось, что строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино Московской области, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы.
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«Сейчас мы работаем над созданием приложения на основе нашей модели. С его помощью даже вне больницы женщина сможет внести данные и получить прогноз или раннюю диагностику патологий беременности. Преимущество нашей системы в том, что получить прогноз можно до беременности, что позволит пациентке спланировать её протекание», – добавила в беседе с Газета.ру аспирант кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарина Рипка.
Тем временем во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроют станцию переливания крови. Это будет сделано по поручению губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что главная петербургская станция переливания крови располагалась в Александро-Невской лавре, а позже она переехала на сегодняшнюю свою базу в здание бывшей больницы Коняшина.
«Наша станция занимает целый квартал из нескольких зданий. В середине нулевых это была роскошная территория, где разместились все необходимые для станции мощности. Но сегодня она уже не отвечает требованиям времени. Создать комфортные условия для тысяч доноров, которые ежегодно приходят на станцию, здесь проблематично», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» специалист по пропаганде донорства ГСПК почётный донор РФ Станислав Давыдов.
Ранее сообщалось, что строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино Московской области, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы.
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Мелисса Тимофеева