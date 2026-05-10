Собаку, потерявшуюся 12 лет назад, вернули хозяину благодаря микрочипу
Тринадцатилетняя собака породы хаски благодаря микрочипу воссоединилась со своим хозяином в США спустя 12 лет после пропажи. Об этом пишет журнал People.
Хаски пропала в 2014 году, когда её хозяин переезжал из Нью-Мексико в Техас. Более 12 лет собака прожила на улице, пока в апреле этого года её не нашли в штате Флорида, который находится более чем в 2,2 тысячи километров от прежнего места жительства. Это произошло благодаря приюту, который спас Сьерру. Состояние животного было крайне тяжелым.
Специалисты учреждения обнаружили, что у животного есть микрочип. Уточняется, что благодаря нему удалось установить контакт с хозяином Сьерры, который уже потерял надежду снова увидеть своего питомца. Вскоре после этого хаски вернулась домой.
Читайте также: