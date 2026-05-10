Названы продукты, снижающие риск гипертонии
Регулярное включение в рацион бобовых продуктов уменьшает вероятность развития гипертонии. Об этом сообщается в работе ученых в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.
Бобовые, в частности соя, представляют собой перспективную группу продуктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, отмечается в статье. Эксперты проанализировали данные 12 крупных исследований, в которых приняли участие десятки тысяч человек из США, Европы и Азии. Анализ выявил, что у тех, кто регулярно употребляет бобовые, риск развития повышенного артериального давления снижается на 16 процентов, а при частом потреблении сои — на 19 процентов.
Наибольший эффект был достигнут при ежедневном потреблении около 170 граммов бобовых и 60-80 граммов соевых продуктов. Это связано с высоким содержанием калия, магния и пищевых волокон, которые положительно влияют на состояние сосудов.
Ученые заявили, что растительная пища оказывает комплексное воздействие на организм: растворимая клетчатка способствует образованию веществ, которые расширяют кровеносные сосуды, а изофлавоны, присутствующие в сое, могут дополнительно поддерживать нормальное артериальное давление. Уточняется, что результаты исследования подтверждают рекомендации включать сою и другие бобовые в рацион как полезные источники белка.
