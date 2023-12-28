Анну Asti заменят на Гагарину после «голой» вечеринки

Фото: istockphoto/Nagaiets
На новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать певица Анна Asti (Анна Дзюба), но концерт отменили.
E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.
Выступление Анны Asti было запланировано на 29 декабря. Точная причина отмены выступления неизвестна. Решение приняли на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, где певица была гостьей.
Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 21 декабря. Дресс-код предполагал полуобнаженные наряды. На вечеринке были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и Vacio (Николай Васильев).
Ивлеевой и артистам пришлось извиняться за участие в вечеринке.
Читайте также:
«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
Выступление Анны Asti было запланировано на 29 декабря. Точная причина отмены выступления неизвестна. Решение приняли на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой, где певица была гостьей.
Ивлеевой и артистам пришлось извиняться за участие в вечеринке.
Читайте также:
«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд
Киркоров, Собчак и Лолита: чья карьера под угрозой из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
Мария Фирсова