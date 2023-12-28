Галич рассказала, что была приглашена на вечеринку Ивлеевой, но не пошла

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На голую вечеринку Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса, в их числе была и блогер Ида Галич.
В начале карьеры Ида Галич и Анастасия Ивлеева вместе снимали юмористические ролики и были подругами. Но со временем их пути разошлись, а дружеские отношения сохранить они не смогли.
Блогеры пытались остаться приятельницами. Очередную попытку предприняли на дне рождения Ксении Собчак в ноябре. Они тепло вспомнили прошлое. Казалось, недомолвки исчезли.
Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.
Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.
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«Нас сравнивают только потому, что мы когда-то дружили. Но фишка в том, что Настя часто подливает масла в огонь. За весь год я ни разу не ответила ей. Но была отмечена в каждой ее социальной сети. То какие-то пародии, то подколы, то уколы. Когда я была страшной подружкой, ходила под номером два, никто меня не трогал. Но как только я похорошела, у меня появилось новое направление в виде стиля, интеграции в моду, начались постоянные задирки», — сказала Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики».
«И после этого Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что работала. Приглашение на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я в свою очередь написала Насте честно, мол, если хочешь посидеть просто вдвоем, я готова. С удовольствием бы зарыла этот топор войны. Я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии. Она ответила эмодзи или лайкнула, не помню», —рассказала Галич.После «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО. Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.
Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.
Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.
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Мария Фирсова