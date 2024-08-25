В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова

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Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Генеральный директор мессенджера рассказал журналисту Такеру Карлсону, что стратегия была одобрена правой рукой Дурова, Дмитрием Буткиным.
План, принятый Дуровым и его заместителями, включает в себя ряд шагов, призванных обеспечить подержание работы компании в случае непредвиденных обстоятельств. Основатель мессенджера заявил, что чувствует давление со стороны спецслужб разных стран и осознает риск своего ареста.
Согласно стратегии, после ареста Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа комитет по развитию Telegram должен взять на себя ответственность и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.
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Александр Климов