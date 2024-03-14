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События на Украине вызвали в Финляндии волну бегства из вооружённых сил

Verkkouutiset: Украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии
14 марта 2024, 03:57
Фото: iStock/XtockImages

Фото: iStock/XtockImages

Военный конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
Отмечается также, что после того, как министр обороны страны Антти Хяккянен предложил запретить военнослужащим выходить из резерва, подача заявки о переходе на гражданскую службу стала в Финляндии очень распространенным явлением.

Как объяснил журналистам Verkkouutiset глава Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен, в 2022 году был зафиксирован исторический рекорд: из резерва вышли 3800 финнов. На следующий год из резерва уволились 1650 человек, и это стало вторым по величине показателем в истории. В нынешнем, 2024 году подано уже без малого 1700 заявлений.


Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.


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#армия
#финляндия
#украина
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Британский психиатр незаконно ушел в отпуск, подделав табели рабочего времени
Daily Mail: В Британии психиатра уволили за подделку табелей рабочего времени
14 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/designer491

В Великобритании 45-летнего врача-психиатра Раджива Регуната уволили после того, как он ложно потребовал 40 000 фунтов стерлингов за рабочие смены в системе Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), хотя на самом деле при этом находился в отпуске. Об этом пишет издание Daily Mail.
Регунат растратил государственные деньги, подав поддельные табели учета рабочего времени, в которых ошибочно утверждалось, что он работал в восьмичасовую смену в тот момент, когда на самом деле он был за тысячи миль оттуда — в Турции, Абу-Даби или Индии.

Регунату удавалось выходить сухим из воды в течение двух лет, пока несоответствия не были обнаружены сотрудниками Фонда психического здоровья Большого Манчестера NHS Trust. Расследование показало, что он подделал подпись коллеги-психиатра-консультанта, чтобы помочь с незаконными платежами за 35 смен, за которые ему платили до 1300 фунтов стерлингов за раз.

«Доктор Регунат продемонстрировал модель поведения, которая со временем усилилась: от подачи фальшивых табелей учета рабочего времени для авторизации и оплаты до, в конечном счете, фальсификации подписей своего ведущего консультанта в его табелях учета рабочего времени, чтобы предположить, что претензии, которые он предъявлял, были законными и надлежащим образом уполномоченными требовать денежные средства, на которые он не имел права, таким образом, лишив NHS значительных сумм денег», — пояснила Джоанна Шелли, председатель Комиссии Судебной службы практикующих врачей (MPTS) в Манчестере, вычеркнувшей имя Регуната из медицинского реестра.

Мошенничество имело место в период с января 2019 года по февраль 2021 года, когда Регунат работал местоблюстителем-консультантом-психиатром в подразделении "Траффорд" через агентство под названием Pulse Healthcare Limited (Пульс). По соглашению он мог требовать заработную плату за часы, представив табели учета рабочего времени, подписанные его ведущим консультантом, и ему даже повысили оплату за смену на 13 процентов, чтобы компенсировать отсутствие отпускных.

Большая часть услуг Регуната была предоставлена во время пандемии Covid 19 и включала консультации по видео или телефону, но на слушаниях было сказано, что ему не разрешено выполнять работу за пределами Большого Манчестера.

Сам врач, ещё в 2021 году безвозвратно улетевший в индийский Бангалор, когда с ним связались по WhatsApp, заявил, что чрезвычайно сожалеет о своем поступке и готов вернуть все деньги, однако в Великобританию возвращаться не планирует.

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#психиатр
#увольнение
#рабочая неделя
#великобритания
#отпуск
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Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям, связанным с владением оружия
CNN: Хантера Байдена будут судить по обвинениям, связанным с владением оружия
14 марта 2024, 02:45

Фото: iStock/PierreDesrosiers

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом третьего июня. Как сообщает телеканал CNN, обвинения связаны с владением оружия.
Сообщается, что большое жюри суда в штате Делавэр ранее утвердило обвинения, предъявленные Байдену. Они связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra Хантер солгал о том, что не принимает наркотики.

В совокупности Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.

Ранее сын президента США Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн за период с 2016 по 2020 год, которые он использовал на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.

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#суд
#оружие
#джозеф байден
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Фукуяма ввела режим повышенной готовности из-за кошки
14 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/ GI15702993

В японском городе Фукуяма введен режим повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, сообщает Asahi.
По данным издания, инцидент произошел на Nomura Plating Fukuyama Factory в ночь на 11 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кот упал в чан с шестивалентным хромом, но смог выбраться из него, после чего убежал.

Местные власти усилили патрулирование в городе и предупредили его жителей об опасности приближения к животному.
Тем временем представители органов здравоохранения предположили, что кот мог погибнуть от химических ожогов. Дело в том, что шестивалентный хром обладает высокой кислотностью и канцерогенностью. Он может вызвать сыпь, раздражение, повреждение глаз и кожи, а также способен привести к раку легких при постоянном вдыхании. Сотрудники предприятия при работе с этим веществом надевают защитную одежду.

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#кот
#камеры
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#предприятия
#сотрудники
#рак
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Сенатор США Вэнс заявил о рекордно низком числе боеприпасов на складах
14 марта 2024, 02:33

Фото: сайт Сената США

В США забеспокоились об опасно низком количестве боеприпасов на складах из-за помощи Киеву. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, представив законопроект о проведении оценки состояния американского военно-промышленного комплекса.
Американский парламентарий от штата Огайо считает, что США абсолютно не готовы к любому крупному конфликту, в том числе, из-за нехватки мощностей по производству артиллерийских снарядов, а также зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Джо Байден в последние два года отправлял Украине больше вооружений, чем мы можем произвести, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность», — заявил законодатель.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.

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#сша
#боеприпасы
#украина
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Две установки из четырех на заводе в Рязани получили повреждения после атаки
14 марта 2024, 01:48

Фото: iStock/ Distortion Media

Две установки первичной переработки нефти из четырех на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» получили повреждения после атаки беспилотников 13 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания, на эти две установки приходится 70% мощности завода. Однако степень повреждений пока неясна. По прогнозам собеседников газеты, если восстановление займет длительное время, «Роснефти» придется искать способ загрузки НПЗ сырьем с других заводов для того, чтобы сохранить объем выпуска светлых нефтепродуктов. При этом перераспределение потоков топлива в России уже создало логистические проблемы.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в центральной России. Утром 13 марта он был атакован четырьмя беспилотниками. Площадь горения составила 175 кв. м. В результате пострадали два человека. На Рязанский НПЗ приходится 5% российской нефтепереработки, 6% выпуска бензина и 4% выпуска дизтоплива.

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#новости
#атака
#рязанская область
#бпла
#регионы
#завод
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok
NYT: В Конгрессе США приняли законопроект о запрете сервиса TikTok
14 марта 2024, 01:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который позволит запретить популярный сервис TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст соцсеть компании за пределами Китая в течение 165 дней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сайт законодательного органа. Если же покупателя найти не удастся, то американским магазинам приложений и веб-хостингам запретят размещать у себя ссылки на скачивание соцсети под угрозой санкций Минюста.
Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, один член палаты представителей США воздержался от голосования. Сообщается, что среди выступивших против оказалось 50 демократов и 15 республиканцев.

В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

В TikTok, в свою очередь, заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который следом за нижней палатой парламента должен одобрить законопроект, «рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику».

В случае принятия документа Сенатом его направят на подпись главе Белого дома Джо Байдену. При этом, как отмечает Telegram-канал One Big Union, за последний год демократы и республиканцы вносили разные законопроекты об ограничениях или запретах TikTok, но даже если нынешниЙ документ будет принят, вполне вероятно, что он будет сразу же оспорен в судах.

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#конгресс сша
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#китай
#законопроект
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Педиатр Бутрий уехал из России после 10 суток ареста
14 марта 2024, 01:27

Фото: iStock/ Pogonici

Автора блога «Записки детского врача» педиатр Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.

Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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«Судьбу России определяют граждане»: Путин записал видеообращение перед выборами
14 марта 2024, 00:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к российским избирателям накануне начала президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Фрагмент выступления главы государства показали в дальневосточном эфире «Первого канала».
Президент призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах президента и добавил, что они пройдут в стране уже в восьмой раз. Путин подчеркнул, что этот факт показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярности выборов.

«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», — добавил российский лидер.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, поженившихся в Дании
14 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/ Maria Korneeva

В петербургский судебный участок №189 было подано заявление о расторжении брака двух женщин — Екатерины и Елизаветы, рассказала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Из материалов дела следует, что россиянки в 2017 году заключили брак в Копенгагене. В 2023 году пара распалась. Одна из женщина на развод не согласилась, поэтому вторая обратилась в суд, чтобы он развел их. Известно, что детей у женщин нет, спорить о разделе совместно нажитого имущества они также не стали.

Изучив дело, суд постановил, что регулирование семейных отношений в России осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, а нормы иностранного семейного права в РФ не применяются, если они противоречат основам правопорядка страны. Таким образом суд заявление о расторжении брака не принял, так как применение иностранного семейного права в данном деле невозможно.

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