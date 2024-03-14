События на Украине вызвали в Финляндии волну бегства из вооружённых сил

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Военный конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.
Отмечается также, что после того, как министр обороны страны Антти Хяккянен предложил запретить военнослужащим выходить из резерва, подача заявки о переходе на гражданскую службу стала в Финляндии очень распространенным явлением.
Как объяснил журналистам Verkkouutiset глава Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен, в 2022 году был зафиксирован исторический рекорд: из резерва вышли 3800 финнов. На следующий год из резерва уволились 1650 человек, и это стало вторым по величине показателем в истории. В нынешнем, 2024 году подано уже без малого 1700 заявлений.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.
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Как объяснил журналистам Verkkouutiset глава Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен, в 2022 году был зафиксирован исторический рекорд: из резерва вышли 3800 финнов. На следующий год из резерва уволились 1650 человек, и это стало вторым по величине показателем в истории. В нынешнем, 2024 году подано уже без малого 1700 заявлений.
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