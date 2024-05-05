События Пасхи 2024: Удар ВСУ по церкви, сожжение Нового завета, поздравление Путина

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Пасха является древнейшим и самым главным христианским праздником. Она относится к так называемым «кочующим» праздникам и в этом году выпала на 5 мая.
О главных событиях, которые успели произойти на Пасху в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».
Сперва обратимся к истории главного христианского праздника и узнаем, как появилась традиция отмечать Пасху.
Сегодня принято считать, что Пасха связана с воскресением Иисуса Христа.
Однако, раньше Пасху отмечали как день, в который Бог наслал на Египет последнее, десятое наказание из-за отказа фараона освободить рабов. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти.
Евреи последовали совету и покрыли свои дома кровью ягнят, в результате, смерть действительно не тронула ни одного иудейского ребёнка. Именно после этого ягнёнок стал незаменимым пасхальным символом.
Фото: iStock/Nadezhda Dorokhova
Вчера Telegram-канал Mash сообщил, что Вооружённые силы Украины попытались нанесли удар по Свято-Троицкому православному храму. Под очередной обстрел противника попала многострадальная Белгородская область, в частности — село Муром в Шебекинском округе. Украинский снаряд упал прямо рядом с храмом в канун самого святого христианского праздника.
К счастью, системам противовоздушной обороны удалось отбить снаряд и до Свято-Троицкого храма он не долетел. В результате обстрела никто не пострадал.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
2 мая в Ставропольском крае трое молодых людей совершили публичное сожжение Нового Завета. Книгу подожгли во дворе частного дома, всё происходящее было заснято на камеру, а затем опубликовано в мессенджере.
После того, как история была предана огласке, поджигатели принесли публичные извинения и пообещали больше не совершать подобных поступков.
Несмотря на извинения, поджигатели священной книги были арестованы. На них возбудили уголовное дело по статьям: «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Фото: iStock/Javier_Art_Photography
После ряда событий, омрачивших Светлое пасхальное воскресенье, россиян поспешил поздравил президент Владимир Путин. В официальном Telegram-канале Кремля опубликовали поздравление главы российского государства, в котором он напомнил, что с давнего времени сохранившиеся в России пасхальные традиции вдохновляют на совершение добрых дел и устремлений.
Также стало известно, что Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили ночное богослужение, которое в храме Христа Спасителя, провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото: Пресс-служба Кремля
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История Пасхи
Сперва обратимся к истории главного христианского праздника и узнаем, как появилась традиция отмечать Пасху.
Сегодня принято считать, что Пасха связана с воскресением Иисуса Христа.
Однако, раньше Пасху отмечали как день, в который Бог наслал на Египет последнее, десятое наказание из-за отказа фараона освободить рабов. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.
Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти.
Евреи последовали совету и покрыли свои дома кровью ягнят, в результате, смерть действительно не тронула ни одного иудейского ребёнка. Именно после этого ягнёнок стал незаменимым пасхальным символом.
Фото: iStock/Nadezhda Dorokhova
Удар ВСУ по православной церкви
Вчера Telegram-канал Mash сообщил, что Вооружённые силы Украины попытались нанесли удар по Свято-Троицкому православному храму. Под очередной обстрел противника попала многострадальная Белгородская область, в частности — село Муром в Шебекинском округе. Украинский снаряд упал прямо рядом с храмом в канун самого святого христианского праздника.
К счастью, системам противовоздушной обороны удалось отбить снаряд и до Свято-Троицкого храма он не долетел. В результате обстрела никто не пострадал.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Сожжение Нового Завета
2 мая в Ставропольском крае трое молодых людей совершили публичное сожжение Нового Завета. Книгу подожгли во дворе частного дома, всё происходящее было заснято на камеру, а затем опубликовано в мессенджере.
После того, как история была предана огласке, поджигатели принесли публичные извинения и пообещали больше не совершать подобных поступков.
Несмотря на извинения, поджигатели священной книги были арестованы. На них возбудили уголовное дело по статьям: «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Фото: iStock/Javier_Art_Photography
Поздравление Владимира Путина
После ряда событий, омрачивших Светлое пасхальное воскресенье, россиян поспешил поздравил президент Владимир Путин. В официальном Telegram-канале Кремля опубликовали поздравление главы российского государства, в котором он напомнил, что с давнего времени сохранившиеся в России пасхальные традиции вдохновляют на совершение добрых дел и устремлений.
Также стало известно, что Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили ночное богослужение, которое в храме Христа Спасителя, провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото: Пресс-служба Кремля
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Евгения Парфентьева