Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой

Фото: Пресс-служба Кремля
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — цитирует пресс-служба Кремля слова лидера российского государства.Фото: Пресс-служба Кремля
В ночь перед Пасхой президент и мэр Москвы Сергей Собянин посетили праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, которое провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Напомним о смысле пасхального богослужения. В ночь перед Пасхой верующие собираются на службу в храмах, чтобы прочитать молитвы и священные тексты. Таким образом они выражают благодарность Христу за спасение.
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