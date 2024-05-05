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Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой

05 мая 2024, 09:08
Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — цитирует пресс-служба Кремля слова лидера российского государства.
Фото: Пресс-служба Кремля


В ночь перед Пасхой президент и мэр Москвы Сергей Собянин посетили праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, которое провёл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Напомним о смысле пасхального богослужения. В ночь перед Пасхой верующие собираются на службу в храмах, чтобы прочитать молитвы и священные тексты. Таким образом они выражают благодарность Христу за спасение.

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#владимир путин
#пасха
#поздравление
Слёзы и эмоциональная подавленность: Сексолог объяснил истерики после секса
05 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/stefanamer

Плачь после полового акта — это нормальная реакция организма.
Почему так происходит — в беседе с «Газета.ru» объяснила сексолог, ментор и женский наставник Вероника Максимова.

По словам эксперта, слёзы после секса могут быть результатом накопившейся эмоциональной подавленности и волнения. Однако, плачь также может выступать выражением сексуального темперамента и раската эмоций. Иными словами, плакать партнёр может и от удовольствия.

Особо эмоциональным людям слёзы могут помогать вернуться в «реальный мир» после пережитого физического и эмоционального экстаза.

В то же время, если человеку с детства внушали, что секс — занятие постыдное и греховное, при половом акте он может испытывать чувство вины. В этом случае слёзы будут абсолютно нормальным проявлением подавляемых эмоций.

После секса человек может плакать, если в прошлом он пережил негативный опыт, связанный с интимной жизнью.

Максимова заключила, что слёзы после секса — совершенно нормальное проявление человеческих эмоций. Важно выяснить, на что таким образом реагируете именно вы, и постараться проработать эту проблему.

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#секс
#психология
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Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости
05 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Российское правительство постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сообщается в обнародованном документе.

В тексте документа уточняется, что задачей комиссии будет мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вынесла на повестку дня проблему неформальной занятости на территории региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#занятость
#работа
#закон
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В России зафиксировали резкий рост спроса на определенную услугу перед Пасхой
Спрос на изготовление куличей в России увеличился почти в два раза
05 мая 2024, 06:20

Фото: iStock/Alina Chernyshova

В преддверии праздника Пасхи аналитики «Авито Услуг» решили исследовать, как изменилась ситуация на рынке услуг по изготовлению куличей, творожных пасх и украшенных яиц по сравнению с прошлым годом, и отметили резкий рост спроса на некоторые услуги, передает «Лента.ру».
В целом по России спрос на производство пасхальных продуктов вырос на 32 процента. Что касается кулича, то в среднем по России его заказывают в два раза чаще, чем в прошлом году. В Новосибирске спрос на пасхальный хлеб вырос почти в девять раз. В Ставрополе эта услуга стала популярнее почти в семь раз, а в Казани – почти в пять. Красноярцы и омичи заказывают куличи в четыре раза больше, чем в прошлом году. Что касается творожной пасхи, то больше всего заказов оформляют в Сочи, Уфе и Калининграде.

Также в последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Помимо окрашивания куриных яиц, мастера предлагают услугу по изготовлению шоколадных и декоративных яиц. Спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза по всей России, причем больше всего – на 500 процентов – в Челябинске.

Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире программы Первого канала «Жить здорово!» предупредили россиян о вреде яичных красителей.

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В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
#пасха
#кулич
#услуги
#казань
#челябинск
#сочи
#россия
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Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России
05 мая 2024, 04:25

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о защите «священных границ» России на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как отметил патриарх Русской православной церкви, Российская Федерация переживает «судьбоносные испытания», передает информационное агентство ТАСС.
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», – заявил он во время проповеди.

Ранее президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки. Российский глава прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.

Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.

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#пасха
#христиане
#рпц
#патриарх кирилл
#владимир путин
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В Совете Федерации сообщили об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
Сенатор Костюкевич: в рядах ВСУ фиксируется отток иностранных наемников
05 мая 2024, 03:53

Фото: iStock/breakermaximus

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается отток иностранных наемников. На это в интервью РИА Новости обратил внимание сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Он отметил, что основной приток наемников идет из Польши, Канады и США. Однако сейчас иностранцы возвращаются на родину. По словам сенатора, причиной этого являются большие потери украинских солдат и бессмысленные приказы командиров ВСУ.

Собеседник добавил, что наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами».

«Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России», – заявил он.

В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. В ходе спецопераций 5 962 из них были ликвидированы; в апреле российские войска атаковали подразделение иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции.

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#наемники
#украина
#польша
#сша
#канада
#совет федерации
#херсонская область
#всу
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Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России
Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России – Меликов
05 мая 2024, 01:59

Фото: iStock/fortton

Старшего лейтенанта Михаила Васильева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), представили к званию Героя России, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, в день гибели Васильев спас 13 солдат.

Васильев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.

За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Меликов объявил, что бригадному генералу Фархаду Худайнатову, участвовавшему в спецоперации, посмертно присвоено звание Героя России. По словам главы региона, Худайнатов стал 11-м дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала СВО.

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#солдаты
#сво
#дагестан
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Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
05 мая 2024, 01:45

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнесли друг другу пасхальные подарки, передает РИА Новости.
Президент России прибыл в Храм Христа Спасителя в полночь на пасхальное богослужение.

Ранее тысячи людей собрались в Храме Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение, крестный ход во главе с патриархом Кириллом, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

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#пасха
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#праздник
#москва
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РПЦ в Пасху молится о прочном и справедливом мире, заявил Патриарх Кирилл
05 мая 2024, 01:14

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Русская православная церковь (РПЦ) молится на Пасху о прочном и справедливом мире, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем праздничном телеобращении. Слова патриарха приводит информационное агентство ТАСС.
«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», – заявил предстоятель РПЦ.

По словам Патриарха, Церковь активно поддерживает тех, кто «находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения».

Патриарх проводит торжественную церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве. На ней присутствуют президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

В собор также был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима в Россию.

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#рпц
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#пасха
#праздник
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В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
05 мая 2024, 00:35

Фото: iStock/dimid_86

В храме Христа Спасителя в Москве началось ночное пасхальное богослужение, передает РИА Новости.
Отмечается, что за ним последуют крестный ход во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пасхальная заутреня и Божественная литургия.

В настоящий момент на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя собрались тысячи людей.

Ранее сообщалось, что самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила святыню на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

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