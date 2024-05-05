Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой

В преддверии праздника Пасхи аналитики «Авито Услуг» решили исследовать, как изменилась ситуация на рынке услуг по изготовлению куличей, творожных пасх и украшенных яиц по сравнению с прошлым годом, и отметили резкий рост спроса на некоторые услуги, передает «Лента.ру».