Соболев: Члены экипажа Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам

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Члены экипажа военного самолёта Ил-76, который сбили в Белгородской области, должны быть представлены к Госнаградам, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, его слова передаёт SHOT.
«Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к Госнаградам, они до последнего уводили подбитый самолёт от жилых домов», — заявил Соболев.Напомним, Ил-76 рухнул в поле у белгородской деревни Яблоново. Известно, что пилоты почувствовали внешнее воздействие на корпус самолёта, начали терять управление и сделали всё, чтобы увести от жилых домов и спасти жизни гражданских.
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Евгения Парфентьева