«Украинская правда» удалила новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76

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Издание «Украинская правда» удалило новость о том, что за катастрофу с военным самолётом Ил-76 ответственны украинские военные.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что Ил-76 сбили Вооружённые силы Украины, а на борту судна находились ракеты С-300.
Однако после того как в российском министерстве обороны сообщили, что на борту сбитого самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена, эта информация стала исчезать из СМИ Украины.
По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, украинская сторона знала, что на это самолёте будут перевозить пленных, и перепутать его с другой воздушной целью ВСУ не могли.
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Однако после того как в российском министерстве обороны сообщили, что на борту сбитого самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена, эта информация стала исчезать из СМИ Украины.
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Евгения Парфентьева