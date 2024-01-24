Следом за разбившемся под Белгородом Ил-76 летел ещё один военный самолёт

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Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел ещё один самолёт с пленными, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области около 11 часов утра по московскому времени.
Как сообщили в министерстве обороны РФ сообщили, на борту разбившегося самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Также вместе с пленными летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
По предварительной информации, все, кто находился на борту Ил-76, погибли.
Выяснилось, что следом за ним летел ещё один Ил-76 с 80 пленными на борту.
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Как сообщили в министерстве обороны РФ сообщили, на борту разбившегося самолёта находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Также вместе с пленными летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Выяснилось, что следом за ним летел ещё один Ил-76 с 80 пленными на борту.
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Евгения Парфентьева