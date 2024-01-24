В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76

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В сети появились первые кадры обломков потерпевшего крушение в Белгородской области военного самолёта Ил-76, их публикует Telegram-канал 112.
Напомним, судно потерпело крушение около 11:00 по московскому времени в Корочанском районе Белгородской области.
Как сообщили в Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена. В самолёте также летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
По информации 112, 74 человека, которые находились на борту в момент крушение, погибли. При этом, официальной информации о судьбе экипажа и бойцов Вооружённых сил Украины пока предоставлено не было.
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Как сообщили в Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена. В самолёте также летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
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Евгения Парфентьева