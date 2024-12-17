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День Николая Чудотворца 2024: традиции, главные чудеса святого и запреты на 19 декабря

Фрагмент копии фрески «Святой Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин)

Фрагмент копии фрески «Святой Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин)

Православные христиане 19 декабря отмечают День святителя Николая Чудотворца. В народе он также известен как День Николы Зимнего. Считается, что именно Николай Угодник быстрее всех приходит на помощь, является спасителем от несправедливости и напрасной смерти.
В материале «Радио 1» расскажем, кем был Николай Чудотворец, какие молитвы ему возносят и о чем просят святого.

Когда День святого Николая Чудотворца




Согласно православной церковной традиции дань, памяти Николая Чудотворца воздается три раза в году. 11 августа отмечают его День рождения, а 19 декабря (6 декабря по старому стилю) вспоминают день его смерти. В народе оба праздника называют Никола Осенний и Никола Зимний.

22 мая в народе известен как Никола Вешний или Летний — это день, когда произошло перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари.

Кто такой Николай Чудотворец


Комната с мощами святого Николая в Папской базилике в Бари (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Николай Чудотворец, был епископом Мир Ликийских (современная Турция) в IV веке. Святой стал известен благодаря своим чудесам и благотворительности. Николай прославился как защитник бедных, сирот и угнетённых, его жизнь была наполнена милосердием и состраданием. Николай дожил до преклонных лет. После смерти его тело начало источать миро, что привлекло множество верующих, стремившихся исцелиться от недугов и найти утешение. Сначала мощи святого находились в Мире, где он исполнял обязанности архиепископа, но в XI веке были перенесены в итальянский город Бари. Часть этих мощей сохраняется там и по сей день.

Среди самых известных легенд о святом Николае — история о том, как он тайно помог трём сестрам, обеспечив им приданое, чтобы они могли выйти замуж и избежать судьбы нищеты. Также ему приписываются различные чудеса, такие как спасение моряков от шторма и воскрешение утопленников.

Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых святых в христианстве, особенно в православной и католической традициях. Святой является покровителем многих городов, профессий и категорий людей, включая моряков, торговцев и детей.

История праздника Николая Чудотворца


Праздник святого Николая Чудотворца имеет глубокие корни в христианской традиции. На Руси с древних времен почитали святого, как одного из самых любимых. Почтение Николая Чудотворца началось вскоре после Крещения Руси. Святой Николай имел несколько имен: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай и Николай Мирликийский. Эти прозвания отражают его заслуги перед Спасителем и ту чудесную, разнообразную помощь, которую он оказывал и продолжает оказывать верующим.

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Житие Николая Чудотворца


Николай Угодник появился на свет в 270 году в небольшом городке Патары, расположенном в области Ликии в Малой Азии, который был греческой колонией. Его родители были обеспеченными людьми, но при этом глубоко верующими христианами, активно поддерживающими нуждающихся.

Согласно житию святого, Николай Чудотворец с ранних лет полностью отдал себя вере и много времени проводил в храме. Взрослея, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя — епископ Николай Патарский.

После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил служение в церкви. Уже при жизни он стал известен своими чудесами. Он спас город Миры от ужасного голода благодаря своей искренней молитве к Христу. Также он молился за тонущих моряков и помогал неправомерно осужденным, выводя их из тюрем.

О чем молятся святому Николаю Чудотворцу


Икона «Святитель Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Святитель Николай считается покровителем моряков, военных, путешественников и купцов. К нему обращаются с просьбами о благополучном плавании и защите от штормов. Молитвы Николаю Чудотворцу также помогают в сложных жизненных ситуациях и разрешении конфликтов. Он оказывает поддержку тем, кто стал жертвой несправедливости, и заботится о сиротах.

Молитва Николаю Чудотворцу



Молитвы святому Николаю Чудотворцу часто содержат просьбы о помощи в конкретных жизненных ситуациях, а также выражают благодарность за уже полученные благодеяния.

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче,
помози мне, грешному и унылому, в настощем житии,
умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов,
елико согреших от юности моея, во всем житии моем,
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;
и во исходе души моея помози ми окаянному,
умоли Господа Бога всея твари Содетеля,
избавити мя воздушных мытарств и вечнагомучения,
да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа,
и твоемилостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь»


Традиции в день памяти Николая Чудотворца


Свято-Никольский собор в Кисловодске (Фото: РИА Новости/Юрий Кавер)

День памяти святого Николая Чудотворца имеет множество традиций и обычаев, как в России, так и в других странах. Вот некоторые из них:
  • Церковные службы: В этот день проводятся специальные богослужения, на которых верующие молятся святому Николаю, просят его заступничества и помощи.
  • Благотворительность: Святой Николай известен своей щедростью и заботой о бедных. В его день принято помогать нуждающимся, делать пожертвования, раздавать подарки детям и тем, кто в этом нуждается.
  • Праздничные угощения: На праздник готовят особые блюда, в Рождественском посте в честь праздника делаются послабления. В этот день верующим разрешается есть растительное масло, рыбу, вино.

Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца


  • Ссориться и злословить: В день святого Николая следует избегать конфликтов, споров и негативных эмоций.
  • Работать слишком усердно: Священнослужители рекомендуют воздерживаться от тяжелой работы и забот, чтобы сосредоточиться на духовной стороне праздника.
  • Игнорировать нуждающихся: Этот день призывает к благотворительности, поэтому не стоит забывать о тех, кто нуждается в помощи.
  • Злоупотреблять алкоголем: Празднование должно быть умеренным, чтобы не отвлекаться от сути дня.

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Приметы на 19 декабря


Если в День святого Николая стоит холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая, то зима будет ясной и без сильных морозов.

Все дороги замело снегом – снегопад будет идти до Нового года.

Если на Николу Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо.

Если до 19 декабря не раздать все долги, то в следующем году придется бедствовать.


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Для подмосковных производителей молока состоится Международная выставка «DairyTech»
17 декабря 2024, 17:02

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители молока из Подмосковья и представители отрасли приглашаются к участию в Международной выставке DairyTech, посвящённой оборудованию для производства молока и молочных продуктов. Выставка пройдёт с 21 по 23 января 2025 года в выставочном центре «Крокус Экспо», павильон 3, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На выставке будет представлено новейшее оборудование для переработки молока и производства молочных продуктов. Также планируется проведение деловой программы с участием более 100 экспертов. Они обсудят ситуацию на рынке молока и сыра, технологические процессы, автоматизацию, импортозамещение и другие актуальные темы.

Подробная информация и программа мероприятия размещены на официальном сайте. В прошлом году выставку посетили более 3,9 тысяч человек из 74 регионов России и 23 стран мира.

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#минсельхозпрод мо
#выставка
#производители
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В ноябре в Подмосковье провели 14,6 тысяч ветеринарно-санитарных исследований мяса
17 декабря 2024, 16:43

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Качество мяса на рынках и ярмарках Московской области контролируется ветеринарно-санитарными службами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В лабораториях специалисты проводят различные исследования, такие как физико-химические методы, дозиметрия для определения содержания нитратов и других вредных веществ, варка пробы, оценка запаха и прозрачности бульона, цвета и количества пены. Свинина обязательно проверяется на наличие трихинелл.

За ноябрь специалисты провели более 14,6 тысяч анализов мяса: около 7,8 тысяч образцов свинины, более 4,7 тысяч образцов говядины и 2,1 тысяч образцов баранины. Все результаты оказались отрицательными, и вся мясная продукция была признана годной для продажи.

Эксперты Государственной ветеринарной службы Московской области советуют обращать внимание на цвет мяса при покупке: свинина должна быть бело-розовой, говядина — насыщенного красного цвета, а баранина — красно-коричневого оттенка. Тёмные пятна на мясе указывают на то, что оно хранилось при комнатной температуре более суток.

Свежее мясо не должно быть скользким, иметь резкий запах и плотную консистенцию. При нажатии свежее мясо быстро восстанавливает свою форму.

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#минсельхозпрод мо
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В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников
17 декабря 2024, 16:32

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области продолжается ежегодная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие прошло в Мытищах, Волоколамске и Богородском городском округе и собрало более полутора тысяч учащихся и их родителей из Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
Учреждения среднего и высшего профессионального образования и представители предприятий городских округов предоставили участникам информацию о возможностях и успешном пути развития в выбранной профессии.

Учащиеся и их семьи ознакомились с образовательными учреждениями, такими как Волоколамский филиал Красногорского колледжа, Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского), Бизнес-академия экономики и сервиса, филиал ГУП, Ногинский колледж, Московский Политех, Подмосковный колледж «Энергия», а также с предприятиями, такими как Богородский хладокомбинат, АО «Петрус», АО «Чистовье» и Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского.

Ученики приняли участие в мастер-классах, организованных представителями университетов и колледжей. Это позволило им ознакомиться с различными отраслями и профессиональными областями, а также получить полезные советы от квалифицированных педагогов и сотрудников успешных компаний.

Пресс-служба сообщила, что акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» проводится в Московской области с 2022 года и помогает учащимся прогнозировать свои результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а также выбирать предметы для итоговой аттестации.

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#ученики
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В городском округе Видное состоялся Бал школьного спорта
17 декабря 2024, 16:13

Фото: Министерство образования Московской области

В Детской школе искусств города Видное прошёл Бал школьного спорта Подмосковья, участниками которого стали около 240 лучших спортсменов и преподавателей. О награждении победителей и призёров спортивных мероприятий, которые проводились в регионе в 2024 году, сообщает Министерство образования Московской области.
Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев наградил победителей региональных этапов соревнований «ГТО-командный зачёт» и Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Он также отметил лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».

Фото: Министерство образования Московской области

«Всего в спортивных мероприятиях Подмосковья принимают участие более полумиллиона школьников. На награждение приехали ребята почти из всех городских округов Московской области. В школах региона созданы спортклубы, есть свои спортивные команды. Спорт развивается в каждом уголке Подмосковья», — подчеркнул Макеев.
Кроме того, участников поздравил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Он вручил награды победителям региональных этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», соревнований «Олимпийская команда» и Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов.

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#подмосковье
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В Кашире проверили состояние грузового и пассажирского транспорта
17 декабря 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Комплексную проверку состояния пассажирского и грузового транспорта, а также самочувствия водителей провели в городском округе Кашира сотрудники ГИБДД и инспекторы Ространснадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда проверялось техническое состояние транспортных средств, оборудование автобусов видеокамерами и системой ГЛОНАСС и соблюдение водителями режима работы и отдыха. При проверке грузовиков внимание уделялось также необходимой документации — путевым листам и пр. Под особым контролем была перевозка опасных грузов: здесь изучались все данные маршрута, скорость движения и длительность остановок», — говорится в сообщении.
По итогам проверок существенных нарушений выявлено не было, при этом на некоторых перевозчиков всё же были составлены протоколы.

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#общественный транспорт
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества
МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества через приложения для посылок
17 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/artoleshko

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сначала злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. При этом заказы якобы можно оплатить исключительно при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон.

Через некоторое время потенциальной жертве поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер магазина. Согласно данным ведомства, под видом трекера пользователь скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который предоставляет мошенникам доступ к телефону.

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#мобильное приложение
#телефон
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#покупки
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Певец Буйнов исполнит мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля
17 декабря 2024, 15:37

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

Певец Александр Буйнов принял участие в акции «Ёлка желаний» в подмосковном Красногорске: с новогоднего дерева, установленного в Детском областном клиническом центр имени Л.М. Рошаля, он снял одну из детских записок и взялся исполнить загаданное там желание.
Семилетняя пациентка клиники Катя мечтала получить в подарок плюшевую собаку: теперь благодаря «звёздному» Деду Мороз у неё будет целых две игрушки — маленькая и большая.

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

«В выбранном «письме желаний» девочка Катя загадала получить собаку с длинными ушами. Нет ничего проще. Мой подарок скоро будет передан Кате, а всем ребятам, а также Кате мне хочется пожелать здоровья, и пусть все ваши мечты и желания сбываются! С наступающим Новым Годом!» — написал Александр Буйнов в своём Telegram-канале.
Кроме того, он призвал всех взрослых совершать больше добрых и полезны дел.

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#подарок
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Деградация и регресс: Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»
Матвиенко заявила, что «мусорная реформа» не принесла положительных результатов
17 декабря 2024, 15:31

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале начавшейся шесть лет назад реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации («мусорной реформы»).
«В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — сказала председатель верхней палаты парламента на заседании Совета законодателей РФ.
По её словам, благодаря «мусорной реформе» должна была быть выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, но в реальности этого сделать не удалось.

Она отметила, что региональные операторы, доход которых составляет сотни миллиардов рублей, оказались фактически никому не подотчётны.

Ситуация улучшилась, когда вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме. Так, по инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды, в каждом субъекте работают региональные штабы во главе с губернаторами.
«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», — цитирует слова главы Совфеда ТАСС.
Она привела данные, согласно которым в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Также Валентина Матвиенко призвала всех региональных руководителей выходить с законодательными инициативами, которые касаются переработки и утилизации отходов.

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#валентина матвиенко
#рф
#совет федерации
#отходы
#мусор
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Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР
Блогер Хкукан: в Китае дороже молоко и мясо, а фрукты дешевле, чем в РФ
17 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайский блогер Сюй Хкукан, долгое время проживавший в России, поделился своими наблюдениями о ценах на продукты в двух странах в интервью каналу «‎360».
Он отметил, что стоимость продуктов варьируется в зависимости от категории. По словам Хкукана, мясо и молочные продукты в Москве значительно дешевле, чем в Китае. В то же время овощи и фрукты, по его мнению, более доступны по цене в КНР.

Например, он упомянул, что пакет молока объемом 500 миллилитров стоит около 15 юаней, что эквивалентно примерно 200 рублям по текущему курсу. Блогер также добавил, что жизнь в китайском городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой по сравнению с Москвой.

Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#блогер
#рф
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