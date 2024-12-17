День Николая Чудотворца 2024: традиции, главные чудеса святого и запреты на 19 декабря

Фрагмент копии фрески «Святой Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин)
Когда День святого Николая Чудотворца
Согласно православной церковной традиции дань, памяти Николая Чудотворца воздается три раза в году. 11 августа отмечают его День рождения, а 19 декабря (6 декабря по старому стилю) вспоминают день его смерти. В народе оба праздника называют Никола Осенний и Никола Зимний.
22 мая в народе известен как Никола Вешний или Летний — это день, когда произошло перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир в итальянский город Бари.
Кто такой Николай Чудотворец
Комната с мощами святого Николая в Папской базилике в Бари (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Николай Чудотворец, был епископом Мир Ликийских (современная Турция) в IV веке. Святой стал известен благодаря своим чудесам и благотворительности. Николай прославился как защитник бедных, сирот и угнетённых, его жизнь была наполнена милосердием и состраданием. Николай дожил до преклонных лет. После смерти его тело начало источать миро, что привлекло множество верующих, стремившихся исцелиться от недугов и найти утешение. Сначала мощи святого находились в Мире, где он исполнял обязанности архиепископа, но в XI веке были перенесены в итальянский город Бари. Часть этих мощей сохраняется там и по сей день.
Среди самых известных легенд о святом Николае — история о том, как он тайно помог трём сестрам, обеспечив им приданое, чтобы они могли выйти замуж и избежать судьбы нищеты. Также ему приписываются различные чудеса, такие как спасение моряков от шторма и воскрешение утопленников.
Николай Чудотворец стал одним из самых почитаемых святых в христианстве, особенно в православной и католической традициях. Святой является покровителем многих городов, профессий и категорий людей, включая моряков, торговцев и детей.
История праздника Николая Чудотворца
Праздник святого Николая Чудотворца имеет глубокие корни в христианской традиции. На Руси с древних времен почитали святого, как одного из самых любимых. Почтение Николая Чудотворца началось вскоре после Крещения Руси. Святой Николай имел несколько имен: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай и Николай Мирликийский. Эти прозвания отражают его заслуги перед Спасителем и ту чудесную, разнообразную помощь, которую он оказывал и продолжает оказывать верующим.
Житие Николая Чудотворца
Николай Угодник появился на свет в 270 году в небольшом городке Патары, расположенном в области Ликии в Малой Азии, который был греческой колонией. Его родители были обеспеченными людьми, но при этом глубоко верующими христианами, активно поддерживающими нуждающихся.
Согласно житию святого, Николай Чудотворец с ранних лет полностью отдал себя вере и много времени проводил в храме. Взрослея, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя — епископ Николай Патарский.
После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил служение в церкви. Уже при жизни он стал известен своими чудесами. Он спас город Миры от ужасного голода благодаря своей искренней молитве к Христу. Также он молился за тонущих моряков и помогал неправомерно осужденным, выводя их из тюрем.
О чем молятся святому Николаю Чудотворцу
Икона «Святитель Николай Чудотворец» (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Святитель Николай считается покровителем моряков, военных, путешественников и купцов. К нему обращаются с просьбами о благополучном плавании и защите от штормов. Молитвы Николаю Чудотворцу также помогают в сложных жизненных ситуациях и разрешении конфликтов. Он оказывает поддержку тем, кто стал жертвой несправедливости, и заботится о сиротах.
Молитва Николаю Чудотворцу
Молитвы святому Николаю Чудотворцу часто содержат просьбы о помощи в конкретных жизненных ситуациях, а также выражают благодарность за уже полученные благодеяния.
«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче,
помози мне, грешному и унылому, в настощем житии,
умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов,
елико согреших от юности моея, во всем житии моем,
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;
и во исходе души моея помози ми окаянному,
умоли Господа Бога всея твари Содетеля,
избавити мя воздушных мытарств и вечнагомучения,
да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа,
и твоемилостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь»
Традиции в день памяти Николая Чудотворца
Свято-Никольский собор в Кисловодске (Фото: РИА Новости/Юрий Кавер)
День памяти святого Николая Чудотворца имеет множество традиций и обычаев, как в России, так и в других странах. Вот некоторые из них:
- Церковные службы: В этот день проводятся специальные богослужения, на которых верующие молятся святому Николаю, просят его заступничества и помощи.
- Благотворительность: Святой Николай известен своей щедростью и заботой о бедных. В его день принято помогать нуждающимся, делать пожертвования, раздавать подарки детям и тем, кто в этом нуждается.
- Праздничные угощения: На праздник готовят особые блюда, в Рождественском посте в честь праздника делаются послабления. В этот день верующим разрешается есть растительное масло, рыбу, вино.
Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца
- Ссориться и злословить: В день святого Николая следует избегать конфликтов, споров и негативных эмоций.
- Работать слишком усердно: Священнослужители рекомендуют воздерживаться от тяжелой работы и забот, чтобы сосредоточиться на духовной стороне праздника.
- Игнорировать нуждающихся: Этот день призывает к благотворительности, поэтому не стоит забывать о тех, кто нуждается в помощи.
- Злоупотреблять алкоголем: Празднование должно быть умеренным, чтобы не отвлекаться от сути дня.
Приметы на 19 декабря
Если в День святого Николая стоит холодная погода, то вся зима будет холодной, а если теплая, то зима будет ясной и без сильных морозов.
Все дороги замело снегом – снегопад будет идти до Нового года.
Если на Николу Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо.
Если до 19 декабря не раздать все долги, то в следующем году придется бедствовать.
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