Собранные подмосковными школьниками в «Неделю добрых дел» подарки доставили в Донбасс

Подарки, собранные подмосковными школьниками в рамках «Недели добрых дел», доставлены в Донбасс. Акция проходила в марте во всех образовательных учреждениях Московской области. Её инициировали школьники и волонтёры и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.