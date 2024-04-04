Собранные подмосковными школьниками в «Неделю добрых дел» подарки доставили в Донбасс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подарки, собранные подмосковными школьниками в рамках «Недели добрых дел», доставлены в Донбасс. Акция проходила в марте во всех образовательных учреждениях Московской области. Её инициировали школьники и волонтёры и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В прибывшей в Донбасс фуре – 20 тонн груза. Это сделанные в школах маскировочные сети, окопные свечи, талисманы, расписанные ребятами пряники, десятки тысяч писем со словами поддержки бойцам.
Волонтёры Подмосковья доставили посылки на фронт, а также в Червоногвардейский территориальный центр города Макеевки, Храм Архистратига Михаила, мобильный госпиталь Святителя Алексия и на полевую кухню в Мариуполе, детсад №1 в Новоазовске, детскую воскресную школу Свято-Усекновенского храма, специшколу-интернат №28 и Храм Иоанна Златоуста в Донецке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Неделя добрых дел» была организована в рамках акции «Доброе дело», которая уже два года проходит в Подмосковье при поддержке Андрея Воробьёва.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Неделя добрых дел» завершилась, но многие школьники и учителя решили продолжить плести сети, писать письма и открытки на фронт. Как говорят ребята, им очень важно приобщиться к волонтёрскому движению. У многих из них сейчас на фронте отцы, братья и другие родственники.
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Волонтёры Подмосковья доставили посылки на фронт, а также в Червоногвардейский территориальный центр города Макеевки, Храм Архистратига Михаила, мобильный госпиталь Святителя Алексия и на полевую кухню в Мариуполе, детсад №1 в Новоазовске, детскую воскресную школу Свято-Усекновенского храма, специшколу-интернат №28 и Храм Иоанна Златоуста в Донецке.
«Добрые дела объединяют наших неравнодушных жителей, которые от всего сердца хотят поддержать бойцов. Это и волонтёры, и старшее поколение, и, конечно, наши мальчишки и девчонки, которые с первых дней стараются помочь бойцам на передовой. В «Неделе добрых дел» участвовали более полутора тысяч школ региона. Школьники сплели 550 маскировочных сетей, написали более 150 тыс. писем солдатам. Как говорят бойцы, это всегда трогательные и ценные для них слова», – рассказал Воробьёв.Акция совпала с Масленицей. Во многих школах дети пекли блины и устраивали чаепития с участниками «Активного долголетия». Проводились спортивные эстафеты, народные гуляния, концерты, школьные часы, посвящённые добрым делам.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Неделя добрых дел» была организована в рамках акции «Доброе дело», которая уже два года проходит в Подмосковье при поддержке Андрея Воробьёва.
«За это время в зону СВО и новые регионы России отправлено свыше 5,6 тыс. тонн полезных товаров. Мы уже отправили фуру с маскировочными сетями, письмами, и угощениями, собранными в течение «Недели добрых дел». Кстати, писем написано так много, что все они просто не влезли в один фургон. Поэтому через несколько недель отправим ещё одну машину с весточками из дома», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.Во многих городских округах решили привнести в акцию что-то своё. Так, в Краснознаменске дети организовали благотворительную ярмарку. В Раменском округе юнармейцы отряда «Роза ветров» из школы №21 навестили участников спецоперации, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Елизаветинском филиале ЦКБ Святителя Алексия Митрополита Московского. Ребята организовали им небольшой концерт, угостили бойцов домашней выпечкой.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы очень благодарны за подарки. Для нас остаётся актуальной гуманитарная помощь. Большое спасибо школьникам, учителям, родителям из Московской области, которые собирают её для нас. Спасибо волонтёрам, доставляющих всё самое необходимое. Это добрая акция. Помощи вам Божьей, всех благ, мы с вами», – поблагодарили участников акции жители ДНР.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Неделя добрых дел» завершилась, но многие школьники и учителя решили продолжить плести сети, писать письма и открытки на фронт. Как говорят ребята, им очень важно приобщиться к волонтёрскому движению. У многих из них сейчас на фронте отцы, братья и другие родственники.
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Лора Луганская