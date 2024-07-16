Собянин сообщил о строительстве трех новых дорог в Москве

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В Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале.
Он уточнил, что будущие трассы облегчат передвижение по Москве для девяти районов столицы, где проживает свыше 1,3 млн человек.
В основном наибольшая разгрузка произойдет на севере города. Покровское-Стрешнево соединят с районом Хорошево-Мневники. Дорога пройдет в обход и без того перегруженного Волоколамского шоссе.
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Олег Дикий