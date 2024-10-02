Путин приехал на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» в Москве

Фото: сайт Кремля
Открытие инновационного колледжа операторов дронов в индустриальном парке «Руднево» в Москве оценил президент России Владимир Путин. Там же присутствуют градоначальник Сергей Собянин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Индустриальный парк «Руднево» — это первое инновационное образовательное пространство, где готовят квалифицированных кадров, учитывая потребности столичной экономики.
Здесь будут готовить профессионалов для авиационной промышленности, включая беспилотные системы и различные сферы производства. Такие как: машиностроение, электроника, производственная автоматизация. В год пройти подготовку смогут свыше трех тысяч человек.
Ранее сообщалось, что более четырех сотен жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.
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Здесь будут готовить профессионалов для авиационной промышленности, включая беспилотные системы и различные сферы производства. Такие как: машиностроение, электроника, производственная автоматизация. В год пройти подготовку смогут свыше трех тысяч человек.
Ранее сообщалось, что более четырех сотен жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.
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Никита Кротов