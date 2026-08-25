Собянин: Москва тиражирует лучшие наработки в сфере образования по всей стране

25 августа 2026, 11:43

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Лучшие практики в сфере образования, разработанные в Москве, доступны учителям из разных регионов страны. О том, как столица делится своими наработками, рассказал мэр Сергей Собянин.





Он отметил, что специальные программы есть в Московском городском педагогическом университете и в Корпоративном университете московского образования.





«Корпоративный университет реализует проект «Взаимообучение городов» с 2017 года. За десять лет состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представляли эффективные педагогические и управленческие практики. Проведено более 2 600 образовательных интенсивов, которые посетили свыше 490 тысяч педагогов из других регионов», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.