Собянин: Москва тиражирует лучшие наработки в сфере образования по всей стране
Лучшие практики в сфере образования, разработанные в Москве, доступны учителям из разных регионов страны. О том, как столица делится своими наработками, рассказал мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что специальные программы есть в Московском городском педагогическом университете и в Корпоративном университете московского образования.
«Корпоративный университет реализует проект «Взаимообучение городов» с 2017 года. За десять лет состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представляли эффективные педагогические и управленческие практики. Проведено более 2 600 образовательных интенсивов, которые посетили свыше 490 тысяч педагогов из других регионов», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.Вкладом Московского городского педагогического университета в распространение лучших методик является международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования». За два года в ней приняли участие более пяти тысяч человек.
Кроме того, в прошлом году в МГПУ заработала программа повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Университет также разработал тренажёры-симуляторы по решению различных педагогических задач с дистанционным доступом.
Мэр Москвы напомнил, что у педагогов из регионов есть возможность приехать на стажировку в столичную школу, получить онлайн-консультацию и подключиться к вебинару. Всем учителям также открыт доступ в библиотеку «Московской электронной школы».