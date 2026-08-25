Подмосковье поделилось передовым опытом управления строительством в ЖКХ
Передовые практики управления строительством в сфере жилищно-коммунального хозяйства представила делегация Московской области на II Пермском форуме развития «Города будущего». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
С докладом выступил замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Лабыкин. Он рассказал о созданном при министерстве проектном офисе.
«Офис обеспечивает поддержку и контроль на каждом этапе реализации проекта в сфере ЖКХ: от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе сроки оценки проектно-сметной документации сократились в два раза, а стоимость проектов снизилась на 17%», — сообщил Лабыкин.Оптимизировать работу офиса помогает использование искусственного интеллекта. В частности, ИИ-обработка проектной документации и ИИ-анализ реализации проектов. Кроме того, в пилотном режиме работает ИИ-помощник руководителя проекта — он помогает создавать чек-листы и даёт подсказки при подготовке документов.