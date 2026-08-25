Мобильные медкомплексы Подмосковья провели более 7000 выездов

25 августа 2026, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше семи тысяч выездов совершили мобильные комплексы в Московской области с начала текущего года, медобслуживание там получили около 175 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и рентген.





«Мобильные медицинские комплексы позволяют жителям отдалённых территорий Подмосковья получать консультации врачей и проходить обследования рядом с домом, без поездки в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.