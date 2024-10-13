Собянин назвал количество столичных дворов, благоустроенных за 2024 год

Фото: сайт Кремля
С начала 2024 года в Москве были проведены работы по благоустройству около 1,7 тысячи дворов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты ремонтировали и совершенствовали существующие и создавали новые спортивные и детские площадки, модернизировали системы освещения, создавали новые зоны отдыха, приводит слова руководителя столичной администрации официальный портал мэра и правительства Москвы. Собянин подчеркнул, что все проекты реализовывались с учётом запросов и пожеланий горожан.
В частности, в этом году благоустроили дворы в Академическом и Гагаринском районах. В Гагаринском районе, к примеру, «народные тропы» превратили в удобные и полноценные пешеходные дорожки. Также в этом районе были оборудованы детские городки. На обновлённых площадках установили современные всесезонные тренажёры.
Фото: istockphoto/Ershov_Maks
В Северном Бутове на улице Грина установили силовые и кардиотренажеры рядом с обновленной многофункциональной спортивной зоной, продолжил мэр. Кроме того, там появился целый детский замок. Юные москвичи уже сполна оценили качели-паутинки, встроенные батуты и верёвочный парк.
Во многих дворах заменили асфальт. Специалисты высадили кустарники, разбили клумбы и газоны. В обновлённых и благоустроенных домах жителям столицы будет удобно и комфортно, заключил Сергей Собянин.
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В частности, в этом году благоустроили дворы в Академическом и Гагаринском районах. В Гагаринском районе, к примеру, «народные тропы» превратили в удобные и полноценные пешеходные дорожки. Также в этом районе были оборудованы детские городки. На обновлённых площадках установили современные всесезонные тренажёры.
Фото: istockphoto/Ershov_Maks
В Северном Бутове на улице Грина установили силовые и кардиотренажеры рядом с обновленной многофункциональной спортивной зоной, продолжил мэр. Кроме того, там появился целый детский замок. Юные москвичи уже сполна оценили качели-паутинки, встроенные батуты и верёвочный парк.
Во многих дворах заменили асфальт. Специалисты высадили кустарники, разбили клумбы и газоны. В обновлённых и благоустроенных домах жителям столицы будет удобно и комфортно, заключил Сергей Собянин.
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Александр Бойцов