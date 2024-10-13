Собянин назвал количество столичных дворов, благоустроенных за 2024 год

Квадробинг – это не просто детская игра или вид спорта, это опасная субкультура, которая готовит ребёнка к принятию нетрадиционных ценностей, в том числе ЛГБТ*-идеологии. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов в беседе с РИА Новости.