Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии Кадашевской набережнй после проведения благоустройства. открыл после комплексного благоустройства.
«Одна из самых старинных набережных Москвы-реки – Кадашевская набережная, историческая. Вот дошла до нее очередь. Мы соединили сейчас Овчинниковскую набережную, Якиманскую набережную в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали, убрали провода», — передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» слова Собянина.
По словам столичного мэра, теперь здесь можно гулять и наслаждаться городом.
Так, по словам Собянина, Кадашевская набережная стала 50-й набережной Москвы-реки, где провели работы по благоустройству или вовсе построили заново. Здесь работы проводились в мае-апреле текущего года. В рамках благоустройства расширили и замостили гранитной плиткой пешеходные тротуары, перенесли в подземные коллекторы воздушные кабельные линии были, установлено освещение, обустроили более 1,6 тыс. кв. м газонов, высадили 41 дерево и 15 кустов сирени.
До 2030 года планируется обустроить еще 36 набережных общей протяженностью свыше 80 км.
Читайте также:
В Лотошине благоустроили набережную Красного Ручья
Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы
Во Власихе благоустроят набережную пруда
Элина Позднякова