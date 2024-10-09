Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Последняя жертва из числа обвинителей Пи Дидди, которая подала в суд за то, что рэпер якобы изнасиловал ее и записал это на видео, пыталась подкупить показания бывшего парня. Она заплатила любовнику огромную сумму, чтобы тот подтвердил ее заявление в суде. Об этом сообщает издание TMZ.