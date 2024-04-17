Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству

Фото: Официальный сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сменил вице-мэра города по строительству, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
«Назначить Ефимова Владимира Владимировича на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений», — указано в тексте документа.
Также уточняется, что бывший вице-мэр по строительству города Москвы Андрей Бочкарёв освобождён от своей должности по его собственному желанию.
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Евгения Парфентьева