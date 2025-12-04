Собянин ответил на вопрос о продлении метро до Петербурга

04 декабря 2025, 12:50

Собянин: метро до Петербурга не планируется, идет строительство ВСМ

Сергей Собянин (Фото: www.kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос о продлении метро до Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ТВ Центр».





По его словам, строительство метрополитена до Петербурга не предусмотрено, однако ведётся работа над высокоскоростной железнодорожной магистралью.





«Я думаю, этого проекта нам хватит, более чем достаточно…» — пояснил столичный градоначальник.