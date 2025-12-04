Достижения.рф

Собянин ответил на вопрос о продлении метро до Петербурга

Сергей Собянин (Фото: www.kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос о продлении метро до Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ТВ Центр».



По его словам, строительство метрополитена до Петербурга не предусмотрено, однако ведётся работа над высокоскоростной железнодорожной магистралью.

«Я думаю, этого проекта нам хватит, более чем достаточно…» — пояснил столичный градоначальник.

Высокоскоростная магистраль — это специализированная электрифицированная железная дорога, предназначенная для движения поездов с высокой скоростью, от 200 до 400 километров в час. Первым примером такого проекта станет линия высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью её планируют запустить к 2028 году. Время в пути по этой магистрали составит всего 2 часа 15 минут, что значительно сократит время поездки между двумя крупными городами.
Екатерина Коршунова

