Достижения.рф

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Фото: iStock/dikushin

Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По информации правоохранительных органов, внутренняя система звонков для владельцев айфонов использовалась для вербовки экстремистов и совершения мошеннических действий.

С сентября россияне сообщали о проблемах с FaceTime, а в последние семь дней этот сервис перестал работать совсем.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp* в России из-за повторных нарушений законодательства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0