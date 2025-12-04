Стала известна дата выхода нового российского мессенджера

04 декабря 2025, 10:59

В России заработает новый мессенджер «Молния» в начале 2026 года

Фото: Istock/Thx4Stock

Российский мессенджер «Молния» запустят в начале 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.





«Молния» объединит общение, платежи и торговлю. Платформа сделает акцент на поддержке взаимодействия между Россией и Китаем. Проект реализуют компании «Ред Софт» и Passion. Они планируют создать единое и безопасное пространство для коммуникаций и финансовых операций.



Генеральный директор ООО «Молния» Михаил Толпышкин отметил, что России и Китаю нужна общая цифровая инфраструктура.

«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живёт в международном цифровом пространстве», — заявил Толпышкин.