Россиянам рассказали, как избежать заражения при болеющем родственнике

18 сентября 2025, 15:00

Врач Лапа: заболевшего ОРВИ родственника необходимо отселить в отдельную комнату

Фото: iStock/simpson33

При уходе за подхватившим вирус родственником необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться самому. Об этом предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.





По её словам, больного следует поместить в отдельную комнату, общаться с ним стоит через дверь, избегая близких разговоров. При отсутствии второй комнаты больного всё равно следует постараться изолировать.





«Больному тяжело постоянно в маске жить. Самим следует сделать маски, есть назальные фильтры, то есть обеспечить защиту слизистых. В основном инфекция передаётся только при близком контакте», — рассказала Лапа в беседе с RT.

«Вакцина на сегодня является самым эффективным методом профилактики. И надо всегда помнить, что вакцинация нужна не только для того, чтобы не заболеть, но, прежде всего, для того, чтобы не заболеть тяжело и чтобы в популяции не случилась реассортация вируса, то есть изменение его антигенного состава, и не родился новый вариант, который приведет к пандемии», — рассказала Малинникова Общественной Службе Новостей.