Начальник отдела Минздрава РФ спас упавшего на рельсы столичного метро пассажира
Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко спас упавшего на рельсы столичного метро пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером на станции «Площадь Революции». Молодой человек оступился и сорвался с платформы в момент приближения поезда. Чиновник, который возвращался с работы и стал очевидцем происшествия, незамедлительно связался с дежурной службой метрополитена и начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот как можно скорее остановил состав.
По словам свидетелей, поезд остановился буквально в нескольких сантиметрах от упавшего пассажира, что позволило избежать серьёзных травм и трагического исхода. Вместе с другими очевидцами Сидоренко помог пострадавшему выбраться обратно на платформу.
Этот случай стал уже вторым за последнее время, когда представители Минздрава РФ оказывают помощь в экстренных ситуациях. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко спас жизнь мужчине, которому стало плохо во время рейса во Вьетнам, оказав первую медицинскую помощь прямо на борту самолёта.
