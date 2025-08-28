Собянин рассказал, что ждет московских педагогов с 1 сентября
С 1 сентября в Москве существенно вырастут оклады и зарплаты педагогов, заявил мэр Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение принято на фоне роста инфляции и удорожания жизни. Руководитель столичного департамента образования и науки Ирина Каклюгина пообещала перейти к более прозрачной и справедливой системе оплаты труда; в среднем доходы педагогов увеличатся примерно на 24%.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил правительству выплатить педагогам единовременную федеральную компенсацию к 1 сентября — как материальную помощь и знак признания, а также для повышения престижа профессии.
Глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков отметил, что в стране не хватает сотен тысяч педагогов, что он связывает с низкими зарплатами.
