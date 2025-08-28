Председатель комитета Госдумы предсказал рост МРОТ на 20% с января 2026 года
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет примерно на 20%, достигнув 27 тысяч рублей, что превысит прогнозируемый уровень инфляции.
По словам Нилова, увеличение затронет от 4 до 5 миллионов россиян, чьи доходы напрямую зависят от МРОТ. Он подчеркнул, что индексация будет опережать как прогнозируемую, так и фактическую инфляцию, соответствуя поручению президента Владимира Путина о повышении минимальной зарплаты до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Ранее Минтруд России предложил установить МРОТ на уровне 27 093 рублей с 2026 года, что на 20,7% выше текущего показателя в 22 440 рублей. Однако Нилов и депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму альтернативный законопроект, предлагающий повысить МРОТ до 34 тысяч рублей и ввести минимальную почасовую ставку в 300 рублей для неполной занятости.
Правительственный вариант расчета основан на 48% от медианной зарплаты по стране, которая в 2024 году составила 56 433 рубля. Повышение МРОТ также повлияет на социальные выплаты: больничные, отпускные и пособия по уходу за ребенком.
