Председатель комитета Госдумы предсказал рост МРОТ на 20% с января 2026 года

28 августа 2025, 02:05

Фото: istockphoto/Vershinin

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет примерно на 20%, достигнув 27 тысяч рублей, что превысит прогнозируемый уровень инфляции.