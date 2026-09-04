Собянин рассказал, как Москва помогает обновлять школы Донецка и Луганска
Четыре школы и гимназию реконструировали в Донецке и Луганске в текущем году московские специалисты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Работы провели в соответствии со столичными стандартами, включающими капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий.
«В Луганске реконструировали две школы и гимназию. Привели в порядок кровлю и фасады, инженерные системы, учебные кабинеты и пришкольные территории», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.В Донецке такую же работу провели в двух школах. Одна из них ранее пострадала от обстрелов, а вторая — от атаки беспилотников.
Всего с 2022 года столичные специалисты отремонтировали десятки учебных заведений в Луганске и Донецке.