Собянин рассказал, как Москва помогает обновлять школы Донецка и Луганска

04 сентября 2026, 12:57

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Четыре школы и гимназию реконструировали в Донецке и Луганске в текущем году московские специалисты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





Работы провели в соответствии со столичными стандартами, включающими капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий.





«В Луганске реконструировали две школы и гимназию. Привели в порядок кровлю и фасады, инженерные системы, учебные кабинеты и пришкольные территории», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.