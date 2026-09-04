В Пересвете выставили на торги подряд на строительство участка теплосети

04 сентября 2026, 12:00

оригинал Фото: медиасток.рф

Участок тепловой сети протяжённостью 300 метров планируют построить в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и проложить 300 метров трубопровода горячей воды от котельной до тепловой камеры. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.