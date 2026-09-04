Готовность многопрофильной больницы в Балашихе приблизилась к 60%
Крупнейшую в Московской области многопрофильную больницу строят в балашихинском микрорайоне Ольгино. В настоящее время готовность объекта приблизилась к 60%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Ход работ проверили губернатор региона Андрей Воробьёв, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Балашиха Сергей Юров.
«Мы строим многопрофильный медицинский комплекс, как и обещали жителям. Очень надеюсь, что строители сдадут этот важный объект вовремя. Здесь более 1 100 коек. Это будет очень серьезным подспорьем для всего востока Московской области. Высокотехнологичную медицинскую помощь по разным направлениям здесь смогут получать почти два миллиона жителей Балашихи, Реутова, Орехово-Зуева, Люберец и других округов», — сказал Воробьёв.В больнице будут принимать пациентов по 26 профилям. Учреждение, включающее региональный сосудистый центр, отделения травматологии, урологии, гинекологии, неврологии, кардиологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой, сосудистой, торакальной и неотложной хирургии, а также медицинской реабилитации, планируется оснастить самым современным оборудованием.
«Строительство идет очень хорошими темпами. Оно должно быть завершено в конце следующего года, а уже на 2028 год запланирован запуск этого важного для нас объекта в эксплуатацию», — отметил Сергей Юров.В свою очередь Игорь Брынцалов указал, что больницу строят по наказам жителей, и добавил, что обеспечить медучреждение кадрами помогут действующие в регионе меры поддержки для работников сферы здравоохранения.
«У нас есть целый комплекс мер: компенсация за аренду жилья, бесплатные земельные участки, социальная и бюджетная ипотека, программы «Земский доктор/фельдшер» и «Приведи друга». Профессионалов поощряем премиями и надбавками. Результат есть: за пять лет число врачей в Подмосковье увеличилось с 25,1 тыс. до 27,1 тыс. Специалисты едут к нам, закрепляются и профессионально растут», — подчеркнул председатель Мособлдумы.В ходе осмотра стройки и встречи с местными жителями Сергей Юров сообщил о планах по строительству дорог для повышения транспортной доступности больницы. Кроме того, собравшиеся обсудили помощь участникам специальной военной операции. В частности, председатель Общественной палаты округа Балашиха Елена Жарова рассказал о сборе гуманитарной помощи, а Анна Бабалова — о работе реутовского Центра поддержки участников СВО и их семей, которым руководит.