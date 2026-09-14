Собянин рассказал, какие московские промышленные товары востребованы в регионах

14 сентября 2026, 09:44

оригинал Фото: istockphoto.com/FabrikaCr

Москва является крупнейшим в стране индустриальным центром. О том, какая столичная промышленная продукция наиболее востребована в регионах, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





Например, технику для дорожного, уличного, административного и внутреннего освещения от компании «Световые технологии ЭСКО» закупают по всей стране. Большим спросом пользуется и продукция копаний, входящих в Московский инновационный кластер (МИК).





«Гибкие полимерные теплоизолированные трубы от входящей в МИК «Группы Полимертепло» используют для строительства сетей теплоснабжения в разных субъектах РФ, включая Дальний Восток и зону вечной мерзлоты. Продукцию ещё одного участника МИК — завод «Смарт Системз», где делают RFID-брелоки и смарт-карты, — закупают в 50 регионах. А кабельно-проводниковая продукция завода «Спецкабель» используется на крупнейших российских ГРЭС и ТЭЦ», — написал Собянин на канале в мессенджере МАХ.