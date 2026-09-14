Собянин рассказал, какие московские промышленные товары востребованы в регионах
Москва является крупнейшим в стране индустриальным центром. О том, какая столичная промышленная продукция наиболее востребована в регионах, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Например, технику для дорожного, уличного, административного и внутреннего освещения от компании «Световые технологии ЭСКО» закупают по всей стране. Большим спросом пользуется и продукция копаний, входящих в Московский инновационный кластер (МИК).
«Гибкие полимерные теплоизолированные трубы от входящей в МИК «Группы Полимертепло» используют для строительства сетей теплоснабжения в разных субъектах РФ, включая Дальний Восток и зону вечной мерзлоты. Продукцию ещё одного участника МИК — завод «Смарт Системз», где делают RFID-брелоки и смарт-карты, — закупают в 50 регионах. А кабельно-проводниковая продукция завода «Спецкабель» используется на крупнейших российских ГРЭС и ТЭЦ», — написал Собянин на канале в мессенджере МАХ.Он добавил, что город помогает своим предприятиям выводить на рынок новую продукцию. Этим занимается, в частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП).