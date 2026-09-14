Две новостройки в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе поставили на кадастр
Корпуса 6.1 и 6.2 на 865 квартир, построенные в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы.
Здания переменной этажности — от десяти до 17 этажей. Корпус 6.1 угловой, в нём четыре секции, где расположены 450 квартир, а в корпусе 6.2 три секции и 419 квартир.«Официальные адреса новостроек: Ленинский округ, деревня Коробово, улица Взлетная, дом №6, корпус 6.1, кадастровый номер: 50:21:0060310:8391 и улица Взлетная, дом №6, корпус 6.2, кадастровый номер: 50:21:0060310:9028», — говорится в сообщении.