Две новостройки в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе поставили на кадастр

14 сентября 2026, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпуса 6.1 и 6.2 на 865 квартир, построенные в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы.



