Собянин рассказал о преимуществе построенных по программе реновации домов

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Дома, построенные по программе реновации, потребляют в два раза меньше энергии. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что замена устаревшего жилого фонда новыми постройками, возведёнными по программе реновации, положительно влияет на экологическую ситуацию в столице. Так, снижение энергопотребления эквивалентно сокращению углеродного следа на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет. В новых столичных жилых домах модернизированы инженерные системы и тепловая защита.
Ранее Собянин также отметил, что на отопление новых жилых домов, возведённых по программе реновации, уходит значительно меньше теплоэнергии, что сокращает стоимость жилищно-коммунальных услуг. А в старых домах раньше «наполовину отапливали улицу», подчеркнул мэр города.
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Анастасия Чинкова