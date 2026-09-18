Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

18 сентября 2026, 12:55

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Технологическое развитие промышленности, строительства, энергетики, ЖКХ, транспорта и других отраслей в разных регионах России выходят на новый уровень благодаря сервису «Витрина заказчиков» Московского инновационного кластера. О нём рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.





С помощью этого сервиса компании могут предлагать свои высокотехнологичные разработки крупным заказчикам.





«У разработчика есть чётко сформулированный запрос партнёра, и он адаптирует свой продукт под реальные производственные нужды и условия. В результате путь от поиска партнёра до соглашения заметно сокращается», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.